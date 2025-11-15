Ovo je najbogatiji pјevač sa naših prostora: Bogatstvo mu procijenjeno na 100.000 $

Popularni muzičar Dino Merlin zaradio je nevjerovatnu sumu novca tokom karijere.

Dino Merlin se nalazi na prvom mjestu na listi najbogatijih pjevača sa naših prostora, a portal Celebrity Net Worth je njegovo bogatstvo procijenio je na 100 miliona dolara što je za 80 miliona veće od bogatstva Zdravka Čolića.

Nakon prozivki na račun svog sadašnjeg materijalnog stanja i luksuza Merlin je odlučio da progovori i otkrije kako su izgledali njegovi teški dani u prošlosti.

"Živjeli smo težak život i nisam imao mogućnost da idem na more. Sada kada je sve došlo na svoje mjesto, mogu malo i da plovim. Nemam nikakvu grižu savijesti, ni zbog broda koji imam, ni zbog ljubavi prema moru", rekao je Dino Merlin tada.

Životna priča Dina Merilina obuhvata njegovo djetinjstvo, priču o izazovima koje je nosilo breme slave i naposljetku o uspješnoj karijeri.

Živio u siromaštvu

Dino Merlin rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.

Lična priča Dino Merlina duboko zrači tugom, izazovima i trijumfom. Rodio se u skromnoj porodici, kada je imao samo pet godina otac ih je napustio, ostavljajući ga da odrasta uz majku.

S obzirom na finansijske poteškoće, veoma rano je započeo da radi, čak u fabrici, dok je muzika uvijek bila njegova strast, s posebnim naglaskom na gitaru.

