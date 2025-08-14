Dino Merlin se odrekao albuma s ratnim pjesmama: "'Svjedok' nije dio moje diskografije"

Pjevač je tokom nedavnog gostovanja u jednom podkastu istakao da album "Svjedok" ne priznaje kao svoj

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija/screenshot

Čuveni pjevač Dino Merlin je nedavno gostovao u podkastu "Balkast", i tom prilikom se ogradio od albuma "Svjedok" izdatog 1993. godine na kom su se našle pjesme "Može li se u ratu", "Vojnik sreće", "Mostarska", "Korak do slobode?"... ali i patriotsku pjesma "Da te nije Alija", koja je jedno vrijeme važila za ozloglašenu.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, Dino je sada javno rekao da ovaj album ne priznaje i tvrdi da je objavljen bez njegovog znanja.

"To je moj neželjeni album i ja ga ne priznajem. Nelegalan je, jer je jedan čovjek koji je potpuno van ove priče želio to da iskoristi i pretvori u novac, bez mog znanja je štampan. To su bili demo snimci koje sam napravio u jednom podrumu u Švajcarskoj čekajući vizu i tu priču oko Evrovizije. Neka tri četiri dana sam radio u tom studiju. Bio sam produktivan, snimio sam nekoliko pjesama, mislio sam da bi te demo snimke trebalo razraditi, ali je on to bez mog znanja izdao", rekao je Merin u podkastu "Balkast" i još jednom dodao:

- Tako da je to album koji ne priznajem i nije dio moje diskografije.

Pogledajte i kakva je atmosfera bila u Beogradu na koncertu Merlina:

(MONDO)