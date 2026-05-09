Dino Merlin svojevremeno je priznao kako je nastao poznati hit Svetlane Cece Ražnatović.

Izvor: Youtube/Printscreen/Kurir/Damir Dervišagić

Dino Merlin je za Svetlanu Cecu Ražnatović, koja inače nije zapjevala u Sarajevu od završetka rata, napisao jedan od njenih najvećih hitova, pjesmu "Beograd".

Merlin je jednom prilikom u ekskluzivnom intervjuu za Kurir otkrio kako je nastao jedan od Cecinih najvećih hitova "Beograd".

"Jedne noći u Švajcarskoj..."

Muzičar je otkrio da je pjesma pisana za nju i to u Švarcajskoj.

"Pjesma 'Beograd' je napisana za Cecu Veličković u Švajcarskoj, u St. Galenu, jedne noći početkom '91. godine, na molbu njenog tadašnjeg partnera Haruna Samardžića. Tada sam joj napisao tri pjesme, među kojima je i 'Beograd'".

"Ne izvodim pjesme koje sam pisao za druge"

Dino je otkrio i zašto ne pjeva "Beograd" na svojim nastupima.

"Srećna je okolnost da sam napisao dovoljno pjesama koje moja publika voli. Ali, kako vrijeme prolazi, a pjesama je sve više, sve mi je teže sastaviti set listu za koncert kako bih zadovoljio i sebe i njih. 'Beograd' mi je draga pjesma, ali gotovo nikad ne izvodim pjesme koje sam napisao za druge. Međutim, nikad ne reci nikad. Dali ste mi dobru ideju, razmisliću ću o tome", govorio je Merlin tad.

Ceca potvrdila Dinine riječi

Ceca je jednom prilikom govorila o pomenutoj pjesmi i saradnji sa Dinom. Tada je rekla da se poslije tog susreta 1993. više nikada nije srela sa njim.

Vidi opis Dino Merlin o pjesmi "Beograd": Napisao sam je za Cecu na molbu njenog tadašnjeg partnera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Upoznala sam ga u Švajcarskoj. Tada mi je napravio pjesmu 'Zaboravi' i poklonio pjesmu 'Beograd'. U mojoj karijeri je napisao još 'Žarila sam žar'. Tu pjesmu sam dobila od Marine i Fute jer je bila kod njih! 'Beograd' sam dobila zbog situacije koja je tada bila, rat. Nije mogao da pjeva pesmu o Beogradu. To je bilo 1992, kada mi je poklonio a snimila sam je 1995", otkrila je Ceca Ražnatović.

"Beograd je trebalo da bude duetska pjesma"

Ceca je otkrila da je Dino pjesmu napisao da bude duetska, ali ju je na kraju ona otpjevala sama.

Vidi opis Dino Merlin o pjesmi "Beograd": Napisao sam je za Cecu na molbu njenog tadašnjeg partnera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kosta Katic/ATAImages Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Ta pjesma je trebalo da bude duetska, pisao je za sebe, ali ne mogu da se sjetim koja ženska osoba je trebalo da je snimi. Muški dio je trebalo da ide 'znam joj boju haljine ja je kupio, znam za jedne usne ja ih ljubio'. On mi je rekao 'Ceki ja zbog ove situacije ne mogu da snimim ovu pjesmu, ali obožavam emociju u tvom glasu i ja ti poklanjam tu pjesmu'", ispričala je Svetlana.

Zašto Merlin nije potpisan?

Ceca Ražnatović je otkrila i zbog čega Dino Merlin nije bio potpisan ispod pjesme.

"Mi nismo smjeli zbog cijele situacije da ga potpišemo, a o tome je počelo javno da se govori kada se sve smirilo. Ja to nikada nisam krila. Poslije je i on sam pričao o tome. Ali u to vrijeme ja sam to krila da ne bi imao probleme sa svoje strane i tako nešto nikada ne bih uradila čovjeku jer je bio jako korektan. Mi se ne čujemo, ne družimo se, nismo se ni sreli. Ja njega jako poštujem i cijenim kao umjetnika i hvala mu što imam takve tri pjesme u karijeri. 'Beograd' je evergrin", rekla je tada za K1.

Vidi opis Dino Merlin o pjesmi "Beograd": Napisao sam je za Cecu na molbu njenog tadašnjeg partnera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Izvor: Kurir/ MONDO