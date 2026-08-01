Dronovi na nebu napravili lik Halida Bešlića na Merlinovom koncertu: Emotivni trenutak raznježio hiljade ljudi

Dino Merlin je održao emotivan koncert na stadionu Koševo, gdje je dirljiv trenutak rasplakao publiku, uprkos skandalu koji je prethodio događaju.

Izvor: Instagram printscreen/vanja.boskovicc Kurir/Petar Aleksić

Dino Merlin održao je prvi koncert na stadionu Koševo u Sarajevu, a nakon skandala i razočarenja publike, jedan emotivan trenutak rasplakao je publiku.

Dok je stotine dronova osvjetljavale sarajevsko nebo, publika je sa oduševljenjem posmatrala kako se pred njihovim očima formira lik legendarnog Halida Bešlića.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Naime, ovaj dirljiv prizor izazvao je izuzetno snažne emocije i nagrađen je gromoglasnim aplauzom.

U znak poštovanja prema svom dugogodišnjem prijatelju i jednom od najvećih umjetnika regionalne muzičke scene, Dino Merlin je izveo njihovu zajedničku pjesmu "Godinao vrela". Izvođenje ove numere dodatno je podiglo ionako nevjerovatnu atmosferu na prepunom stadionu.

Neviđeni skandal

Podsjetimo, prvi od tri zakazana koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu počeo je u sjenci nezapamćenog skandala i nereda na ulicama.

Sinoć se ispred stadiona odigrao pravi kolaps koji je razbjesnio na hiljade obožavalaca.

Prema riječima prisutnih, Dino Merlin je počeo da pjeva još dok je publika uveliko ulazila na Koševo, a prava drama je nastala kada se kapacitet unutar stadiona popunio, nakon čega su redari preostalim ljudima bukvalno pred nosom zatvorili ulaze.

Na hiljade ogorčenih fanova, koji su uredno kupili svoje karte, ostalo je zarobljeno ispred kapija, a ubrzo su se pojavile i optužbe da je za koncert prodato više ulaznica nego što je stvarni kapacitet stadiona.

(Blic/ MONDO)