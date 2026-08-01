logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dronovi na nebu napravili lik Halida Bešlića na Merlinovom koncertu: Emotivni trenutak raznježio hiljade ljudi

Dronovi na nebu napravili lik Halida Bešlića na Merlinovom koncertu: Emotivni trenutak raznježio hiljade ljudi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dino Merlin je održao emotivan koncert na stadionu Koševo, gdje je dirljiv trenutak rasplakao publiku, uprkos skandalu koji je prethodio događaju.

Dronovi na nebu napravili lik Halida Bešlića na Merlinovom koncertu Izvor: Instagram printscreen/vanja.boskovicc Kurir/Petar Aleksić

Dino Merlin održao je prvi koncert na stadionu Koševo u Sarajevu, a nakon skandala i razočarenja publike, jedan emotivan trenutak rasplakao je publiku.

Dok je stotine dronova osvjetljavale sarajevsko nebo, publika je sa oduševljenjem posmatrala kako se pred njihovim očima formira lik legendarnog Halida Bešlića.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Naime, ovaj dirljiv prizor izazvao je izuzetno snažne emocije i nagrađen je gromoglasnim aplauzom.

U znak poštovanja prema svom dugogodišnjem prijatelju i jednom od najvećih umjetnika regionalne muzičke scene, Dino Merlin je izveo njihovu zajedničku pjesmu "Godinao vrela". Izvođenje ove numere dodatno je podiglo ionako nevjerovatnu atmosferu na prepunom stadionu.

Neviđeni skandal 

Podsjetimo, prvi od tri zakazana koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu počeo je u sjenci nezapamćenog skandala i nereda na ulicama.

@nejra.comKoncert Dine Merlina na Koševu prva noć 31.07.2026. Stotine ljudi nisu pušteni u stadion. Ljudi sa kupljenim kartama se zatim penju na tribine da bi prisustvovali koncertu za koji su platili 🙈😣#dinomerlin#kosevo#koncert#sarajevo♬ Originalton - nejra ✨🌸

Sinoć se ispred stadiona odigrao pravi kolaps koji je razbjesnio na hiljade obožavalaca.

Prema riječima prisutnih, Dino Merlin je počeo da pjeva još dok je publika uveliko ulazila na Koševo, a prava drama je nastala kada se kapacitet unutar stadiona popunio, nakon čega su redari preostalim ljudima bukvalno pred nosom zatvorili ulaze.

Na hiljade ogorčenih fanova, koji su uredno kupili svoje karte, ostalo je zarobljeno ispred kapija, a ubrzo su se pojavile i optužbe da je za koncert prodato više ulaznica nego što je stvarni kapacitet stadiona.

(Blic/ MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dino Merlin Sarajevo Halid Bešlić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA