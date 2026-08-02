Organizatori donijeli važnu odluku za treći koncert Merlina u Sarajevu: Drama na Koševu dobila epilog

Na prvom koncertu Dina Merlina na Koševu desio se haos, gdje su ljudi sa kupljenim kartama ostali van stadiona.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon nezapamćenog haosa koji je obilježio prvi koncert čuvenog pjevača Dine Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu, kada su fanovi sa uredno kupljenim ulaznicama ostale ispred zatvorenih kapija - organizatori su na trećem koncertu povukli drastične poteze kako bi riješili problem i omogućili ulazak oštećenim posjetiocima.

Organizatori su za treći koncert uveli poseban protokol i sistem verifikacije, za sve ljude koji su ostali napolju tokom prvog nastupa.

Posjetioci su se prethodno prijavljivali putem sajta, a na samom ulazu karte su prolazile kroz dodatnu provjeru.

Jedna od radnica angažovanih na skeniranju ulaznica na stadionu Koševo, potvrdila je da oštećeni fanovi večeras bez problema ulaze na tribine:

"Dolaze ljudi ovdje na tribine koji nisu ušli u petak. Imali su sajt gdje su se prijavljivali i sada, kada skeniram njihove karte, normalno prolaze."

Na pitanje novinara "Telegrafa" da li se očekuju ponovni problemi sa dupliranim kartama i stvaranjem novih gužvi, radnica na ulazu je dodala:

"Neće, neće danas biti gužve, normala je. Možda bude problema samo na parteru. Ljudi koji su pravili haos ispred tribina ustvari nisu mogli na parter da uđu, ali su samo tu došli kako bi pokušali da preskoče zid."

Pobuna prevarenih posjetioca: Najavljena kolektivna tužba protiv organizatora

Korijen ovog skandala leži u dešavanjima od petka, kada se ispred Koševa okupio veliki broj nezadovoljnih posjetilaca.

Jedna od oštećenih posjetiteljki, koja je karte kupila preko zvaničnih kanala, detaljno je u komentarima na društvenim mrežama objasnila šta se dešavalo i najavila pravne korake protiv pjevača i organizatora.

Pogledajte kadrove sa prvog koncerta:

(Telegraf / MONDO)