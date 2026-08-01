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Ovako je Merlin reagovao dok su mu skandirali "Dino, lopove" (Video)

Ovako je Merlin reagovao dok su mu skandirali "Dino, lopove" (Video)

Izvor mondo.rs
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Na koncertu Dina Merlina na Koševu publika je skandirala "Dino, lopove".

reakcija dine merlina na skandiranje dino lopove Izvor: X/rsk993

Prvi od tri zakazana koncerta Dina Merlina na Koševu ostao je u sjenci velikog skandala i bijesne publike koja je ispred stadiona glasno skandirala: "Dino, lopove!"

Na hiljade ljudi nije uspjelo da uđe na koncert, iako su uredno platili svoje karte. Da stvar bude gora, prisutni tvrde da je Merlin izašao na scenu dok je narod još uvijek ulazio na stadion, a čim se prostor popunio, redari su preostalim fanovima zatvorili vrata.

On je održao govor, a kada je čuo kako publika skandira "Dino, lopove" ostao je nijem.

Pogledajte njegovu reakciju na skandiranje:

Prodavali iste karte dva puta?

Jedan od posjetilaca tvrdi da je tek na svom mjestu shvatio da je prevaren, jer su karte za ista numerisana sjedišta prodate dvema različitim osobama.

"Evo karte od nas i od ljudi koji su već bili na našim mjestima. I mi i oni su kupili karte u Magazi", objasnio je dečko.

"Vidi se isto mjesto, red broj a serijski broj drugačiji..."

"Merlin pobjegao sa scene"

"Što se tiče ulaza prvog, sat vremena stajali jer su napravili samo 3 prolaza... i kad je skoro stampedo nastao samo su pustili da ljudi prođu, znači mogao si atomsku da uneseš bez ikakve kontrole".

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"Tek na ulazima na stadion su skenirali, karte a i tu je kontrola ova kao sigurnosna skoro nikakva bila... znači fijasko totalni i onda nas dočekalo ovo sa kartama istim. I nismo bili jedini slučaj kako smo čuli okolo, plus sa ovim ljudima što nisu uopšte ni ušli..."

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Dino Merlin Sarajevo koncert

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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