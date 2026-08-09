Dino Merlin trebalo bi da 5. septembra održi koncert na Sportskom aerodromu u Kraljevu. Dio javnosti protivi se nastupu, a pokrenuta je i peticija.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Dino Merlin trebalo bi da 5. septembra nastupi na Sportskom aerodromu u Kraljevu, gdje je zakazan veliki koncert u okviru njegove aktuelne turneje.

Prema zvaničnim informacijama, koncert počinje u 20 časova, a ulaznice su i dalje dostupne.

Posebnu pažnju privukla je informacija da bi Merlin, zbog specifičnosti lokacije na kojoj se koncert održava, mogao da stigne sportskim avionom direktno na aerodrom. Organizatori su ranije najavili događaj kao veliki open-air koncert sa scenom i produkcijom prilagođenom prostoru Sportskog aerodroma.

Vidi opis Dino Merlin sprema spektakl u Kraljevu, ali ne žele svi da ga vide na bini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 10 / 10

Pokrenuta peticija protiv koncerta

Uoči nastupa dio javnosti u Srbiji izrazio je protivljenje Merlinovom dolasku u Kraljevo.

Na internetu je pokrenuta peticija pod nazivom “Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu”, čiji autori navode da se protive njegovom nastupu zbog njegovih ranijih izjava koje su godinama predmet polemika u javnosti.

Takva internet peticija sama po sebi nema pravnu snagu niti predstavlja odluku državnih ili lokalnih institucija.

Oko Merlinovih nastupa u Srbiji i ranije su se vodile polemike, ali je pjevač istovremeno održavao velike koncerte pred brojnom publikom.

Oglasilo se i Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo

Protiv održavanja koncerta oglasilo se i Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo.

Predsjednik Udruženja Vojislav Vukašinović rekao je da smatraju da bi održavanje koncerta predstavljalo poniženje za srpske ratne žrtve i pozvao druga boračka udruženja, patriotske organizacije i građane da podrže njihov stav.

“Kraljevo je slobodarski grad u koji je tokom ratova devedesetih izbjegao veliki broj Srba sa prostora bivše Jugoslavije. Smatramo da koncert Dina Merlina ne treba da se održi ni u Kraljevu, ni bilo gdje u Srbiji”, rekao je Vukašinović, prenose kraljevački mediji.

Iz Udruženja su postavili pitanje organizatorima da li su, prilikom donošenja odluke o organizovanju koncerta, uzeli u obzir ratne žrtve i građane koji su u Kraljevu pronašli utočište nakon ratova i progona sa prostora bivše Jugoslavije.

Vukašinović je istakao i da se njihovo protivljenje ne odnosi na građane koji slušaju Merlinovu muziku ili planiraju da prisustvuju koncertu.

“Nemamo ništa protiv ljudi koji odlaze na njegove koncerte. Naše protivljenje odnosi se na njega, njegove ranije izjave, nastupe i stavove”, naveo je Vukašinović.

Koncert za sada ostaje na programu

Uprkos polemikama, koncert nije otkazan. Zvanična stranica Dine Merlina i platforma za prodaju ulaznica i dalje navode Sportski aerodrom u Kraljevu kao mjesto njegovog nastupa 5. septembra 2026. godine.

Organizatori su najavili veliki koncert na otvorenom, a publiku bi trebalo da očekuje repertoar koji obuhvata poznate hitove iz Merlinove višedecenijske karijere, kao i pjesme sa novijeg albuma “Mi”.

Za sada, dakle, nema zvanične potvrde da je nastup doveden u pitanje. Dok dio javnosti traži njegovo otkazivanje, prodaja ulaznica i pripreme za koncert nastavljaju se prema ranije objavljenom planu.

(Kurir/MONDO)