Kraljevčani ne žele Dinu Merlina? Zapaljene prostorije gdje je najavljen njegov koncert

Pred koncert Dina Merlina u Kraljevu zapaljen je dio objekta Aero-kluba “Mihajlo Petrović”. Organizatori tvrde da je nepoznata osoba ubacila zapaljivi materijal.

Izvor: X/rsk993

Organizatori koncerta Dine Merlina u Kraljevu saopštili su da je danas, 30. avgusta, zapaljen dio objekta Aero-kluba “Mihajlo Petrović” u Kraljevu, gdje je za 5. septembar zakazan koncert bosanskohercegovačkog pjevača.

Prema saopštenju organizatora, nepoznata osoba razbila je spoljašnje staklo na objektu i ubacila zapaljivi materijal.

Na lice mjesta izašle su jedinice MUP-a Kraljevo zajedno sa kriminalističkim tehničarima Policijske uprave Kraljevo, koji su obavili uviđaj. O slučaju je obaviješten dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu.

“Danas, 30.08.2026. godine, u prijepodnevnim časovima NN lice izvršilo je paljenje dijela objekta koje pripada Aero-klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gdje je za 05.09.2026. godine zakazan koncert Dina Merlina”, naveli su organizatori.

Iz organizacije su poručili da će preduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječili slični incidenti i zaštitila bezbjednost građana koji će prisustvovati koncertu.

“Organizatoru je bitna bezbjednost građana na samom koncertu”, navedeno je u saopštenju.

Koncert i dalje zakazan za 5. septembar

Dino Merlin trebalo bi da nastupi 5. septembra na Sportskom aerodromu u Kraljevu. Koncert je i dalje najavljen, a organizatori poručuju da današnji incident nije doveo u pitanje njegovo održavanje.

Koncert je već izazvao burne reakcije dijela javnosti. U Kraljevu su se pojavili transparenti protiv Merlinovog nastupa, dok je pokrenuta i peticija koju je, prema ranijim navodima, potpisalo više od 3.000 ljudi.

Posebnu pažnju izazvala je i najava da bi Merlin na koncert trebalo da stigne sportskim avionom, s obzirom na to da se nastup održava na prostoru Sportskog aerodroma.

Organizatori su ranije najavljivali da bi pjevač trebalo da sleti direktno na lokaciju neposredno pred nastup, što bi predstavljalo neuobičajen način dolaska izvođača na sopstveni koncert.

(N1/MONDO)