Haos na koncertu Amadeus benda u Crnoj Gori: Izbila masovna tuča u publici

Uprkos haosu u publici, bend je nastavio da svira

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Tokom sinoćnjeg koncerta popularnog sastava "Amadeus bend" u Spužu došlo je do opšteg meteža i masovne tuče među posjetiocima. Sukob je izbio u trenutku dok je bend na bini izvodio numeru sa Teodorom Šćepanović.

Na snimku koji se ubrzano širi društvenim mrežama vidi se kako je incident na koncertu Amadeus benda počeo bezazlenim koškanjem gostiju u publici, ali je situacija ubrzo eskalirala i prerasla u divlji i masovni fizički obračun.

Uprkos tome što je ispred njih vladao potpuni haos i što su se gosti besomučno tukli, članovi Amadeus benda nisu prekidali nastup, već su nastavili da sviraju i obavljaju svoj posao kao da se ništa ne dešava.

Obezbeđenje i policija hitno reagovali

U pokušaju da spriječi teže posljedice, prvo je intervenisalo obezbjeđenje koje je pokušalo da razdvoji razjarene učesnike i smiri strasti u publici.

Ubrzo se u rješavanje incidenta uključila i policija. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad brzom i odlučnom reakcijom uspostavili su kontrolu nad situacijom i uspješno očuvali javni red i mir.

Prema prvim informacijama sa terena, u ovoj masovnoj tuči povrijeđeno je više osoba, ali na sreću niko od njih nije zadobio teže povrede, prenosi portal "Interno".

(Blic.rs/MONDO)