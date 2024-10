Dobio batine zbog parkinga: Muškarac koji je brutalno pretučen u Beogradu je pjevač iz "Zvezda Granda"

Juče je na društvenim mrežama objavljen snimak nasilja koje se dogodilo u Ulici Miloša Zečevića na Zvezdari kada je jedan muškarac zbog parkinga pretukao mladića, za kog se ispostavilo da je nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Nikola Trifić.

Izvor: Instagram/official_trific038

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, vidi se kako muškarac napada pjevača Nikolu Trifića jer mu je zasmetalo to što je parkirao "audi" ispred njegove zgrade.

Nasilnik je sve vrijeme vređao i psovao vozače i nasrtao na njih, a vozaču je pocijepao majicu. Pevač Nikola Trifić oglasio se javno ovim povodom.

"Povodom situacije koja me je zadesila prethodnog dana dobio sam na hiljade vaših poruka i poziva. Ovom prilikom želim da vam svima odgovorim. Najpre, zahvalan sam Bogu što je moja samokontrola pobijedila i što sam uspio da nadjačam svoj ego i ne zakomplikujem datu situaciju. Bio sam svestan da bi svaka druga moja reakcija, sem one koju sam primenio, bila totalno nepotrebna u datom momentu. Čovjeka koji je bio toliko mentalno slab, vjerovatno isfrustriran i nesrećan, nema potrebe komentarisati. Njegov postupak na čin koji sam ja napravio, a to je samo i isključivo nepropisno parkiranje, tačnije parkiranje na njegovo parking mesto, govori samo o sebi. Svaka moja dalja reakcija usljedila je isključivo zbog moje bezbjednosti, ali i kako bih zaustavio dalje nasilje možda nad nekim drugim. Hvala vam puno svima na podršci", naveo je Nikola na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/official_trific038

