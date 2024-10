"Mi smo bili djeca sa sela, nismo znali šta nas je snašlo": Poslije 20 godina, o prvim Zvezdama Granda

Nemanja Nikolić, bio je takmičar prve sezone muzičkog takmičenja. Sada je otkrio detalje koje javnost nije znala.

Pjevač Nemanja Nikolić takmičio se u prvoj sezoni muzičkog takmičenja Zvezde Granda, koja je emitovana prije 20 godina.

Nemanja je sada ispičao kako je iz njegovog ugla izgledalo kada se prije pune dvije decenije pojavio na Grandovoj sceni.

"Brzo je prošlo tih dvadeset godina, što se mene tiče, za taj početak me vezuju samo neka lijepa dešavnja. Naše zajedničke turneje, zajednički život. Bilo je tu svega i svačega, ali je uglavnom bilo više lijepih stvari", rekao je pjevač i priznao da je tada sve bilo drugačije i novo - i za njega i njegove prijatelje i kolege.

"Mi smo bili djeca koja su došla sa sela i krenula u bijeli svijet, nismo ni znali šta nas je snašlo. To je bio neki period kada je sve bilo drugačije, svet je bio drugačiji. Mi smo svi tada mislili da će do kraja života ostati tako, da je to taj svijet u kome živimo", kazao je Nemanja, a zatim se osvrnuo na današnja dešavanja na estradi:

"Situacija sada nije baš sjajna, ali imamo šta da pamtimo. Nešto smo vidjeli, proživjeli i imamo čega da se sjećamo".

20 godina karijere smatra tek za polovinu estradnog puta, a iako je u muzici ostvario veliki uspjeh, porodicu smatra najvrijednijom.

"To je neko poluvrijeme. Imam jako lijep život i živim onako kako želim. Da li sam nešto mogao više ili nisam, možda, ali kako kažu ko zna zašto je to dobro. Smatram da sam srećan čovjek, imam najveći uspjeh u životu koji sam postigao za ovih 20 godina karijere, to je moja porodica i djeca koja su zdrava i srećna. Ostavio sam neki pečat u muzici, postoje pjesme koje su ostale i koje se i danas slušaju. Mislim da je bitno da svaki pjevač ima bar jednu pjesmu koja je njegova lična karta, a ja ih na sreću imam nekoliko".

