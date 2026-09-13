"Zakon i red": Serija koja je "lansirala" neke velike zvijezde današnjice (Video)

Adam Drajver, Runi Mara, Zoi Saldana, Amanda Sajfrid i brojne druge zvijezde igrale su u SVU-u. Pogledajte ko se sve pojavljivao u seriji.

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Jedna od najdugovječnijih američkih televizijskih serija, tokom više od dvije decenije prikazivanja, ugostila je ogroman broj poznatih glumaca, ali posebno je zanimljivo koliko je budućih holivudskih zvijezda prošlo kroz “Zakon i red: Odjeljenje za seksualne delikte” na početku karijere.

Od glumaca koji su kasnije osvojili Oskare i Emi nagrade, do onih koji su postali zvijezde najvećih filmskih franšiza, spisak gostujućih uloga u “Law & Order: SVU” zaista je impresivan.

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Među njima je i Adam Drajver, koji je dvije godine prije nego što je dobio ulogu Kajla Rena u “Ratovima zvijezda” igrao Džejsona Robertsa u epizodi “Theatre Tricks”, emitovanoj u 13. sezoni. To mu nije bio prvi susret sa franšizom – pojavio se i u originalnoj seriji “Law & Order”.

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Runi Mara je u SVU-u igrala još 2006. rungodine, kada je bila potpisana kao Trisija Mara. U epizodi “Fat”, iz sedme sezone, igrala je tinejdžerku Džesiku DeLej. Nekoliko godina kasnije dobila je nominaciju za Oskara za glavnu ulogu u filmu “Devojka sa zmajevom tetovažom”.

Još zanimljiviji je slučaj Zoi Saldane. Ona se u SVU-u pojavila kao Gabrijel Vega u epizodi “Criminal”, ali je to bio njen drugi angažman u franšizi. Njeno prvo pojavljivanje uopšte bilo je u originalnom “Law & Order” 1999. godine. Kasnije je postala jedna od najvećih filmskih zvijezda, sa ulogama u “Avataru”, “Star Treku” i Marvelovom filmskom univerzumu.

U šestoj sezoni SVU-a pojavila se i Amanda Sajfrid, kao Tendi Mekejn u epizodi “Outcry”. To je bilo 2004. godine, iste godine kada je debitovala na filmu u “Opasnim devojkama” (“Mean Girls”). Kasnije je ostvarila velike uloge u filmovima “Mamma Mia!”, “Jadnici” i brojnim televizijskim projektima.

Među glumcima koji su prošli kroz seriju prije velikog televizijskog proboja nalazi se i Sara Hajlend. Prije nego što je postala poznata kao Hejli Danfi u “Modernoj porodici”, pojavila se u SVU-u kao Lili Remzi u epizodi “Repression”. U seriju se vratila još jednom.

Tu je i Dejvid Harbor, danas svjetski poznat kao šerif Hoper iz “Stranger Thingsa”. Harbor je u četvrtoj sezoni SVU-a igrao Terija Džesapa u epizodi “Dolls”.

Sara Polson, danas jedna od najpoznatijih glumica američke televizije, pojavila se u 11. sezoni u epizodi “Shadow”, gdje je igrala En Žilet.

Na početku karijere u SVU-u se pojavio i Pablo Šrajber, koji je kasnije postao poznat po serijama “Orange Is the New Black” i “Halo”. U SVU-u je igrao dva različita lika – Dena Kozlovskog i Vilijama Luisa.

Posebnu kategoriju čine glumci koji su već bili velika imena kada su stigli u seriju.

Viola Dejvis igrala je advokaticu Donu Emit u čak sedam epizoda, raspoređenih kroz sezone od četvrte do desete. To je bilo prije nego što je osvojila Oskara i postala zvijezda serije “Kako se izvući sa ubistvom”.

Sintija Nikson, poznata kao Miranda iz “Seksa i grada”, odigrala je jednu od najupečatljivijih gostujućih uloga. U epizodi “Alternate” iz devete sezone igrala je Dženis Donovan, a za tu ulogu osvojila je Emi nagradu.

U seriji su gostovali i Bredli Kuper, koji je igrao advokata Džejsona Vitakera u epizodi “Night”, Aleks Boldvin, Keron Bernet, Vupi Goldberg, Džeremi Ajrons, Hilari Daf i brojna druga poznata imena. Zvanična stranica Wolf Entertainmenta navodi čak 20 poznatih gostujućih glumaca koje publika možda danas više ne povezuje sa SVU-om.

A među najpoznatijim gostima svakako je Robin Vilijams. U devetoj sezoni igrao je Merita Ruka u epizodi “Authority”, ulozi koju su i sami članovi ekipe SVU-a kasnije izdvajali kao jednu od najčuvenijih gostujućih u cijeloj istoriji serije.

Zanimljiv je i slučaj Pitera Skavina, koji danas publici poznat kao Dominik Karisi. Prije nego što je dobio jednu od glavnih uloga u seriji, Skavino je u 14. sezoni igrao Džonija Dubčeka. Dvije sezone kasnije vratio se kao Karisi.

Ipak, možda je najzanimljivija činjenica da SVU nije bio samo mjesto na kojem su se pojavljivali budući veliki glumci. Serija je tokom godina postala svojevrsna stanica kroz koju su prolazili glumci različitih generacija, od početnika do dobitnika najvećih filmskih i televizijskih nagrada.

Zato stare epizode danas nude jednu posebnu vrstu zabave: gledate poznati krimić, a onda se odjednom pojavi lice koje danas prepoznajete iz “Ratova zvijezda”, “Stranger Thingsa”, Marvela, “Igre prestola” ili nekog od najvećih holivudskih filmova.

Neke od tih zvijezda tada su tek počinjale, a neke su već bile poznate. Ali jedno je sigurno – spisak slavnih imena koja su prošla kroz SVU mnogo je duži nego što bi se na prvi pogled moglo pretpostaviti.