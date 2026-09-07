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Najgledanije Netfliks serije koje će vas prikovati za ekran: Ubica koji lovi policajce i jeziva istinita priča

Najgledanije Netfliks serije koje će vas prikovati za ekran: Ubica koji lovi policajce i jeziva istinita priča

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Priča o serijskom ubici koji lovi policajce zaludjela region.

Najgledanije Netfliks serije Izvor: Netflix

Netfliks je ove nedjelje izbavio listu najgledanijih serija u prethodnoj nedjelji, a na prvom mjestu se nalazi skandinavski krimi triler "Blood sacrifice".

Serija govori o detektivu Tomasu Bergu, koji rješava slučaj serijskog ubice koji brutalno cilja i ubija policajce. Pretvara se da je žrtva, zove policiju, a onda...

Pogledajte:

Blood sacrifice
Izvor: Netflix

Kako bi riješio slučaj prije nego što bude kasno, Tomas je primoran da sarađuje sa svojim otuđenim, problematičnim ocem Alfredom – nekadašnjim uspješnim detektivom. 

Na drugom mjestu nalazi se peta sezona serije "Outer banks", tinejdžerske drame u kojoj popularna grupa tinejdžera nastavlja trku za preživljavanjem i izgubljenim blagom.

Pogledajte:

Outer Banks
Izvor: Netflix

Na trećem mjestu najgledanijih serija trenutno se nalazi "true crime" dokumentarac iz tri dijela "Smrt pastorove žene", priča koja razotkriva stvarni slučaj, misterioznu smrt Majke Miler.

U dokumentarcu slušamo svjedočenja porodice i razotrkivanje mračne strane njenog braka sa harizmatičnim pastorom Džonom Polom Milerom.

Pogledajte:

Death of the pastor's wife
Izvor: Netflix

Na četvrtom mjestu je nastavak dramatične sage Tajlera Perija "Beauty in black", koja prati zapletene sudbine dvije žene- jedne koja se bori da preživi nakon što ju je majka izbacila iz kuće, i druge koja vodi uspješan, ali korumpiran porodični biznis.

Pogledajte:

Beauty in black
Izvor: Netflix

Na petom mjestu najgledanijih serija nalazi se treća sezona "Salish & Jordan Matter", rijaliti jutjub dvojca koji čine otac i kćerka.

Pogledajte:

Salish & Jordan
Izvor: Netflix

(Mondo.rs)

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serije netflix

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