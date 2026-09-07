Najgledanije Netfliks serije koje će vas prikovati za ekran: Ubica koji lovi policajce i jeziva istinita priča

Priča o serijskom ubici koji lovi policajce zaludjela region.

Izvor: Netflix

Netfliks je ove nedjelje izbavio listu najgledanijih serija u prethodnoj nedjelji, a na prvom mjestu se nalazi skandinavski krimi triler "Blood sacrifice".

Serija govori o detektivu Tomasu Bergu, koji rješava slučaj serijskog ubice koji brutalno cilja i ubija policajce. Pretvara se da je žrtva, zove policiju, a onda...

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Blood sacrifice Izvor: Netflix

Kako bi riješio slučaj prije nego što bude kasno, Tomas je primoran da sarađuje sa svojim otuđenim, problematičnim ocem Alfredom – nekadašnjim uspješnim detektivom.

Na drugom mjestu nalazi se peta sezona serije "Outer banks", tinejdžerske drame u kojoj popularna grupa tinejdžera nastavlja trku za preživljavanjem i izgubljenim blagom.

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Outer Banks Izvor: Netflix

Na trećem mjestu najgledanijih serija trenutno se nalazi "true crime" dokumentarac iz tri dijela "Smrt pastorove žene", priča koja razotkriva stvarni slučaj, misterioznu smrt Majke Miler.

U dokumentarcu slušamo svjedočenja porodice i razotrkivanje mračne strane njenog braka sa harizmatičnim pastorom Džonom Polom Milerom.

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Death of the pastor's wife Izvor: Netflix

Na četvrtom mjestu je nastavak dramatične sage Tajlera Perija "Beauty in black", koja prati zapletene sudbine dvije žene- jedne koja se bori da preživi nakon što ju je majka izbacila iz kuće, i druge koja vodi uspješan, ali korumpiran porodični biznis.

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Beauty in black Izvor: Netflix

Na petom mjestu najgledanijih serija nalazi se treća sezona "Salish & Jordan Matter", rijaliti jutjub dvojca koji čine otac i kćerka.

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Salish & Jordan Izvor: Netflix

(Mondo.rs)