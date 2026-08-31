5 Netfliksovih mini-serija koje su savršene od prve do posljednje epizode: Najbolji naslovi za gledanje u dahu

Netfliks donosi uzbudljive miniserije kao što su "The Brothers Sun" i "Clark", koje su oduševile publiku i kritiku.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix Youtube printscreen/ BBC

Netfliks posljednjih godina niže ozbiljne uspjehe sa miniserijama. Izbacili su brojne hvaljene i nagrađivane naslove koji su oduševili i publiku i kritiku vrhunskom produkcijom i slojevitim pričama. Zato i ne čudi što toliko ulažu u ovaj format. Nisu se sve miniserije isplatile, ali one koje jesu, prava su remek-djela.

"The Brothers Sun" (2024)

Akciona komedija-drama autora Breda Falčuka i Bajrona Vua, "The Brothers Sun" prati dva brata u disfunkcionalnoj tajvansko-američkoj kriminalnoj porodici — jedan je zloglasni gangster, a drugi šašavi entuzijasta za improvizovanu komediju. Nakon što njihovog oca napadne misteriozni neprijatelj, gangster iz Tajpeja Čarls Sun (Džastin Čjen) putuje u Los Anđeles kako bi zaštitio svoju majku Ajlin i svog nezrelog brata Brusa (Sem Song Li), koji nema pojma o porodičnom poslu. Džun Li, Hajdi Kuan, Alis Hukin, Dženi Jang, Džon Ksjue Džang, Džoni Kou i drugi glume u sporednim ulogama.

The Brothers Sun | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Serija "The Brothers Sun" premijerno je prikazana 2024. godine uz pozitivne reakcije kritike i publike, dobivši pohvale za zabavnu kombinaciju akcije, komedije i porodične drame. Uprkos tome, Netfliks je otkazao seriju nakon samo jedne sezone. Koliko god to bilo razočaravajuće, to čini seriju uzbudljivim iskustvom u kom se lako uživa u jednom dahu. U pitanju je dobro zaokružena gangsterska serija prepuna simpatičnih uloga, besprijekorne kaskaderske koreografije i stilizovanih vizuelnih efekata, i predstavlja jednu od najzabavnijih miniserija koje možete pogledati na ovom striming servisu.

"Clark" (2022)

Švedska kriminalistička komedija-drama u kojoj glavnu ulogu tumači Bil Skarsgord, seriju "Clark" režirao je Džonas Okerlund, a inspirisana je istinitom pričom o Klarku Olofsonu, zloglasnom kriminalcu odgovornom za pljačku na Normalmstorgu, incidentu zbog kojeg je nastao izraz "Stokholmski sindrom". Prikazana iz Olofsonove sopstvene perspektive, serija opisuje njegovo porijeklo i podvige kako su zabilježeni u njegovoj knjizi "Vafan var det som hände?". U sporednim ulogama glume i Vilhelm Blomgren, Izabel Gril, Malin Levanon, Hana Bjorn, Peter Vitanen, Sandra Ilar i drugi.

Clark | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Ako ste ikada preispitivali način na koji serije i filmovi senzacionalizuju živote kriminalaca, onda je "Clark" pravo ostvarenje za vas. Kao mračno komična, ali i oštro kritička analiza Olofsonove životne priče, serija prikazuje svog antijunaka kao ekstravagantnog narcisa sa sociopatskim tendencijama koji sebe vidi sasvim drugačije u odnosu na ono što zaista jeste, vješto suprotstavljajući njegovu obmanjujuću hvalisavost sa jasnom stvarnošću koju bira da ignoriše. Iako "Clark" nije toliko poznat koliko bi trebalo da bude, u pitanju je briljantna kriminalistička miniserija sa izuzetnim glumačkim ostvarenjima, posebno Bila Skarsgorda, i besprijekornom pričom.

"Cunk on Earth" (2022)

Sa Dajan Morgan u glavnoj ulozi i u produkciji Čarlija Brukera, "Cunk on Earth" je britanska lažna dokumentarna serija koja prati hronično glupavu Filomenu Kank (Morgan) dok putuje svijetom intervjuišući prave stručnjake. Kroz te intervjue i sopstvene loše oblikovane analize, Kankova razotkriva slojeve svjetske istorije, od samih početaka civilizacije do danas, i iznosi svoja nagađanja o tome šta bi sljedeće moglo čekati našu vrstu. Stručnjaci koji se pojavljuju u seriji, koji su svi, da naglasimo, u potpunosti stvarni, uključuju Pola Bana, Martina Kempa, Najdžela Spivija, Širli Tompson i druge.

Cunk on Earth Trailer - BBC Izvor: YouTube

Dijelom pravi dokumentarac o svjetskoj istoriji, a dijelom apsurdistička satira cjelokupnog poduhvata pravljenja ovakvih dokumentaraca, serija "Cunk on Earth" stekla je univerzalne pohvale zbog svog čudnog humora "mrtvačkog lica" (deadpan) i urnebesne uloge Dajan Morgan. Uz praznik smijeha u svakoj epizodi, serija predstavlja izuzetno zabavan lažni dokumentarac od kog idu suze na oči, ali koji istovremeno pruža i neka stvarna, iako pogrešno razumijevana, znanja o svijetu u kom živimo. Uloga u ovoj seriji donijela je Dajan Morgan i nominaciju za nagradu BAFTA za najbolju žensku ulogu u komediji.

"Bodies" (2023)

Adaptirana prema grafičkom romanu Saja Spensera u izdanju izdavačke kuće "DC Vertigo", "Bodies" je naučnofantastična misteriozna triler miniserija koju je kreirao Pol Tomalin, a režirali Marko Krojcpajntner i Haolu Vang. Serija prati zavjeru sa putovanjem kroz vrijeme koja počinje kada se leš pojavi na istom mjestu u londonskoj oblasti Vajtčapel u četiri različita vremenska perioda: 1890, 1941, 2023. i 2053. godini, pokrećući odvojene istrage koje se spajaju na neočekivane načine. Šira Has, Amaka Okafor, Kajl Soler i Džejkob Forčun-Lojd predvode glumačku ekipu kao detektivi Metropolitenske policije koji istražuju slučaj u svakom od vremenskih perioda, dok se Stiven Grejam, Tom Madersdejl, Greta Skaki, Majkl Džibson i drugi pojavljuju u ključnim ulogama.

Bodies | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Iako je riječ o znatno potcijenjenoj seriji, "Bodies" je misterija koja pomjera granice uma i pakuje više smisla u svaku od svojih epizoda nego što većina serija u ovom žanru uspijeva u čitavim sezonama. U pitanju je napeta i kompleksna miniserija sa odličnim vizuelnim efektima i izuzetno upečatljivim glumačkim ostvarenjima, posebno glavnih detektiva. Još od svoje premijere 2023. godine, serija je dobila veoma pozitivne recenzije kritičara i svih koji su je pogledali, iako, nažalost, ova druga grupa nije onoliko brojna koliko bi trebalo da bude.

"Ripley" (2024)

Netfliksova psihološka triler miniserija "Ripley", čiji je kreator, režiser i scenarista Stiven Zejlijan, adaptacija je romana Patricije Hajsmit o Tomu Ripliju, sa Endruom Skotom u naslovnoj ulozi prevaranta. Unajmljen od strane bogatog njujorškog biznismena da otputuje u Italiju i ubijedi njegovog bludnog sina da se vrati kući, Tom koristi priliku da pođe mračnim putem pohlepe, obmane, opsesije i ubistva. Pored Skota, zapažene uloge u seriji ostvaruju i Džoni Flin, Dakota Faning, Eliot Samner, Margerita Buj i Maurisio Lombardi.

Ripley | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Iako je daleko od prvog puta da su popularni romani Patricije Hajsmit ekranizovani, Zejlijan u "Ripley" pruža zaista sofisticiranu viziju izvornog materijala, koja je seriji donijela pohvale širom svijeta. Ispunjenja snažnim, slojevitim glumačkim ostvarenjima i prelijepom crno-bijelom fotografijom koja inspiraciju crpi iz renesansnih majstora i italijanske đalo kinematografije, ova serija predstavlja upečatljivo umjetničko djelo i moderno remek-djelo. "Ripley" je takođe dobio brojna priznanja, uključujući četiri nagrade Emi od ukupno 14 nominacija, tri nominacije za Zlatni globus i nagradu Pibodi.