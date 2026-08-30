Tom Kruz je najavio da će ponovo igrati Kola Trikla u nastavku filma "Days of Thunder“, čija je premijera zakazana za 2. jun 2028. godine.

Izvor: Youtube prinstcreen / WildSpirit

Kruz je ovo otkrio nekoliko sati prije završnice regularnog dijela sezone NASCAR kup serije u Dejtoni, gdje se pojavio pred vozačima, čelnicima NASCAR-a, navijačima, sponzorima i pripadnicima vojske.

Tom prilikom poručio je da novi film neće biti fokusiran samo na trke, već i na ljude koji su dio tog svijeta.

"Ne radi se samo o trkama. Radi se o zajednici i ljudima ovdje. Ima nečeg posebnog u vozačima i čitavoj toj zajednici", rekao je.

Dodao je da će nastavak filma "Dani Grmljavine" pokušati da publici približi način na koji funkcionišu tim, zajednica i sam NASCAR, uz brzinu, uzbuđenje i opasnost koje taj sport nosi.

U filmu će, pored Kruza, igrati i En Hatavej, koja će tumačiti vlasnicu tima i inženjerku.

Film će 2. juna 2028. godine objaviti Paramount Pictures, a Kruz će biti i producent, zajedno sa Džerijem Brukhajmerom i Tomijem Harperom. Režiju potpisuje Džonatan Levin, dok je scenario napisao Vil Stejpls.

Originalni film "Dani grmljavine" iz 1990. godine djelimično je zasnovan na priči o pokojnom NASCAR vozaču Timu Ričmondu, a u njemu igra i Tomova bivša supruga Nikol Kidman.

Iako je u vrijeme kada se pojavio naišao na brojne kritike i podsmijehe unutar NASCAR industrije zbog pretjerivanja, kasnije je stekao kultni status među ljubiteljima automobilskih trka.

Pogledajte transformaciju Kruza za novi film "Digger":

Vidi opis Tom Kruz najavio nastavak svog čuvenog filma: Uz njega će glumiti i En Hatavej Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 11 / 11

(Nova / MONDO)