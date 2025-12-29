Jedini čovjek koji je otpustio Toma Kruza: Skakao po kauču voditeljke, hvalio se sektom, a onda uslijedilo ćao!

Glumicima sa A-liste rijetko kada se događa da dobiju otkaz, međutim, nije da do toga nikad ne dolazi, što najbolje pokazuje slučaj Toma Kruza.

Još od osamdesetih Tom Kruz važi za jednu od najvećih holivudskih zvijezda, zbog čega je teško povjerovati da je ikada mogao da dobije otkaz. Ipak, niz kontroverznih javnih istupa - od čuvenog skakanja po kauču kod Opre Vinfri do agresivnih medijskih izjava povezanih sa sajentologijom ozbiljno je narušilo njegov imidž.

Zbog svega toga, tadašnji prvi čovjek Paramount Picturesa, Samner Redston, raskinuo je saradnju sa Kruzom, i to bez mnogo uvijanja. Iako je glumac studiju donio milijarde dolara i praktično preuzeo ulogu njihove najveće zvijezde, Redston je i zvanično potvrdio da je Kruz postao persona non grata na prostoru studija.

Kruzov tim tvrdio je da glumac nije dobio otkaz, već da je sam odlučio da ode, ali Redston je javno demantovao takve navode.

"Nismo smatrali da je ispravno produžiti ugovor. Njegovo ponašanje nije bilo prihvatljivo za Paramount", izjavio je on svojevremeno.

Sa druge strane, Kruzova dugogodišnja saradnica i producentska partnerka Pola Vagner, odbila je da komentariše, nazivajući saopštenja studija besmislenim, dok je Paramount ostao pri stavu da je odluka isključivo poslovne prirode.

U pokušaju da povrati kontrolu nad karijerom, Kruz je sa Vagnerovom odlučio da oživi legendarni studio United Artists. Ipak, prvi projekti „Lavovi za jagnjad“ i „Operacija Valkira“, nisu ispunili očekivanja ni kod kritike ni kod publike, što je dodatno otežalo njegov povratak.

Zanimljivo je da je lik Lesa Grosmana iz filma „Tropska vrelina“ djelimično inspirisan upravo Redstonom, dok je sukob još tinjao iza kulisa. Ali, kako to obično biva u Holivudu, novac je na kraju presudio. Poslije nekoliko godina, odnosi su izglađeni, Kruz se vratio u Paramount, a „Nemoguća misija: Protokol Duh“, dobio je zeleno svjetlo.

Ironično, Redston je 2012. godine otišao i korak dalje, izjavivši da je Tom Kruz jedan od njegovih najboljih prijatelja.

