logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tom Kruz želi biti prvi mladoženja u svemiru

Tom Kruz želi biti prvi mladoženja u svemiru

Izvor mondo.rs
0

Tom Kruz i Ana de Armas žele da postanu prvi par koji se vjenčao u svemiru.

Tom Kruz planira da se vjenča u svemiru Izvor: Clasos.com.mx / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Holivudski glumci Tom Kruz i Ana de Armas ponovo su u centru pažnje, ovog puta zbog glasina o izuzetno neobičnom i avanturističkom planu za svoje vjenčanje. Prema informacijama iz svjetskih medija, par razmatra opcije koje prevazilaze sve tradicionalne ceremonije, od vjenčanja pod vodom, preko izgovaranja zavjeta tokom padobranskog skoka, pa sve do vjenčanja u svemiru.

Izvori bliski paru otkrivaju da Tom Kruz, poznat po svojoj strasti prema opasnim akcionim scenama i istraživanju svemira, želi da njihov veliki dan bude zaista "veći od života".

Prema pisanju portala Radar Online, par je razmatrao nekoliko različitih ideja, pri čemu je Kruz posebno fasciniran mogućnošću da budu prvi par koji će se vjenčati u svemiru. Takođe, pominje se i ideja da izgovore zavjete dok padaju padobranom, što jasno pokazuje da žele da njihova ceremonija bude što spektakularnija i nezaboravna.

Ove vijesti dolaze nakon meseci nagađanja o njihovoj vezi, pošto su Kruz i Ana viđeni zajedno na brojnim javnim događajima. Iako nijedan od njih nije javno potvrdio romansu, njihova zajednička pojavljivanja drže fanove i medije u stalnoj napetosti.

Tom Kruz je do sada bio tri puta u braku, sa Mimi Rodžers, Nikol Kidman i Kejti Holms. Ana de Armas je ranije bila u braku sa španskim glumcem Markom Klotetom, a takođe je bila u vezi sa glumcem Benom Aflekom.

Ne treba izostaviti ni činjenicu da se ove priče pojavljuju upravo u trenutku kada je Nikol Kidman okončala brak sa Kitom Urbanom, dok Ben Aflek navodno pokazuje znake ljubomore zbog Tomove veze sa Anom – što čitavoj priči daje još više drame i holivudskog sjaja.

Informer/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tom Kruz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA