Tom Kruz doživio nezgodu tokom snimanja 18+ scene: Slavna glumica mu umalo slomila nos

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Slavni holivudski zavodnik Tom Kruz, poznat po svojim vratolomnim kaskaderskim poduhvatima, zamalo je doživio vrlo neobičnu nezgodu tokom snimanja ljubavne scene u filmu "Cocktail" iz 1988. godine.

Njegova tadašnja koleginica Đina Geršon ispričala je za "The Guardian" kako su snimali svoju prvu intimnu scenu, a ona ga je slučajno koljenom udarila pravo u nos, koji je počeo da krvari. Sve je počelo kada je predložila da scena bude sugestivnija, ali ispod pokrivača, uz napomenu glumcu da je jako škakljiva.

Mislila da je uništila karijeru

"Rekla sam mu: ‘Samo me nemoj golicati’. No, on me uhvatio oko struka i ja sam refleksno koljenom udarila pravo u njegov nos. Nisam to htela, bilo je krvi svuda."

Cocktail (1988) Trailer #1 Izvor: YouTube

Bila je uvjerena da je tom greškom uništila svoju budućnost u Holivudu:

"Pomislih: ‘Upravo sam slomila nos Tomu Kruzu, više nikad neću raditi.’ Bila sam užasnuta." No Kruz joj nije zamjerio:

"Samo je rekao: ‘Moj propust. Upozorila si me."

Geršon je zaključila kako je bio izuzetno nežan i profesionalan, posebno u sceni u kojoj se ona osjećala ranjivo:

"Drago mi je da je upravo on bio moj prvi partner u takvoj sceni."