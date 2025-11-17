Tom Kruz dobio je počasnog Oskara tokom svečane ceremonije "Governors Awards" održane 16. novembra.

Izvor: Clasos.com.mx / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Glumac Tom Kruz dobio je počasnog Oskara na svečanoj ceremoniji koja prethodi iščekivanoj dodjeli Oskara početkom sljedeće godine.

Junak akcionih filmova je održao govor na svečanosti kojoj su prisustvovali Dženifer Lorens, Majkl B Džordan, Leonardo Dikaprio... glumci za koje se pretpostavlja da će ove godine zaraditi nominacije za prestižnu nagradu.

Nakon preuzimanja nagrade, Kruz je održao emotivan govor posvećen svim ljudima koji omogućavaju stvaranje filmova, ali i trenutku kada je shvatio da će se baviti glumačkim poslom.

Vidi opis Četiri puta nominovan i svaki put izvisio: Tom Kruz konačno dobio Oskara (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MC2 William Bennett IV/US Navy / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: -/EPA Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: instagram/victoriacanal Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 11 11 / 11

"Bioskop, on me vodi svuda po svijetu. Pomaže mi da cijenim i poštujem razlike. Pokazuje mi našu zajedničku humanost, koliko smo slični na toliko načina. Bez obzira odakle dolazimo, u bioskopu se smijemo zajedno, osjećamo zajedno, nadamo se zajedno. To je moć ove umjetnosti. Snimanje filmova nije samo ono što radim, to sam ja", rekao je Kruz.

"Moja ljubav prema filmu počela je veoma rano. Bio sam mali dječak u zamračenoj sali i sjećam se snopa svjetlosti koji je presjekao prostoriju i eksplodirao na ekranu. Odjednom je svijet postao mnogo veći od onog koji sam poznavao. Kulture, životi i pejzaži su se otvarali preda mnom. To je pokrenulo moju glad za avanturom, znanjem, razumijevanjem čovečanstva, za likovima, pričama i svijetom. Otvorilo mi je oči i maštu, pokazujući da život može biti mnogo širi od granica koje sam tada poznavao. I od tada pratim taj snop svjetlosti".

Poslušajte njegov govor:

Tom Cruise makes a speech as he accepts his first-ever Oscar.



“Making films is not what I do, it’s who I am… no matter where you’re from, in a theater we laugh, we feel, we hope together, and that’s the power of this art form”pic.twitter.com/CTu65nR2hJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm)November 17, 2025

Kruz je do sada bio nominovan za četiri Oskara: za najboljeg glumca u filmovima "Rođen 4. jula" i "Džeri Magvajer", za najboljeg sporednog glumca u "Magnoliji", kao i za najbolji film kao producent ostvarenja "Top Gan: Maverik".

Kruz se kasnije veselio s kolegama, a neko je snimio i njegov ples nakon ceremonije:

Tom Cruise dancing last night at the Governors Awards.

pic.twitter.com/ApiGdEqQ1A — Oscar Race (@TheOscarRace)November 17, 2025

(Mondo.rs)