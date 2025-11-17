logo
Četiri puta nominovan i svaki put izvisio: Tom Kruz konačno dobio Oskara (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Tom Kruz dobio je počasnog Oskara tokom svečane ceremonije "Governors Awards" održane 16. novembra.

Tom Kruz dobio počasnog Oskara Izvor: Clasos.com.mx / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Glumac Tom Kruz dobio je počasnog Oskara na svečanoj ceremoniji koja prethodi iščekivanoj dodjeli Oskara početkom sljedeće godine.

Junak akcionih filmova je održao govor na svečanosti kojoj su prisustvovali Dženifer Lorens, Majkl B Džordan, Leonardo Dikaprio... glumci za koje se pretpostavlja da će ove godine zaraditi nominacije za prestižnu nagradu.

Nakon preuzimanja nagrade, Kruz je održao emotivan govor posvećen svim ljudima koji omogućavaju stvaranje filmova, ali i trenutku kada je shvatio da će se baviti glumačkim poslom.

"Bioskop, on me vodi svuda po svijetu. Pomaže mi da cijenim i poštujem razlike. Pokazuje mi našu zajedničku humanost, koliko smo slični na toliko načina. Bez obzira odakle dolazimo, u bioskopu se smijemo zajedno, osjećamo zajedno, nadamo se zajedno. To je moć ove umjetnosti. Snimanje filmova nije samo ono što radim, to sam ja",  rekao je Kruz.

"Moja ljubav prema filmu počela je veoma rano. Bio sam mali dječak u zamračenoj sali i sjećam se snopa svjetlosti koji je presjekao prostoriju i eksplodirao na ekranu. Odjednom je svijet postao mnogo veći od onog koji sam poznavao. Kulture, životi i pejzaži su se otvarali preda mnom. To je pokrenulo moju glad za avanturom, znanjem, razumijevanjem čovečanstva, za likovima, pričama i svijetom. Otvorilo mi je oči i maštu, pokazujući da život može biti mnogo širi od granica koje sam tada poznavao. I od tada pratim taj snop svjetlosti".

Poslušajte njegov govor:

Kruz je do sada bio nominovan za četiri Oskara: za najboljeg glumca u filmovima "Rođen 4. jula" i "Džeri Magvajer", za najboljeg sporednog glumca u "Magnoliji", kao i za najbolji film kao producent ostvarenja "Top Gan: Maverik".

Kruz se kasnije veselio s kolegama, a neko je snimio i njegov ples nakon ceremonije:

(Mondo.rs)

