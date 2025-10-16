Tom Kruz raskinuo s Anom de Armas: Zasipao je poklonima, ali se iskra ugasila

"Tom i Ana su se dobro proveli zajedno, ali je njihovo vrijeme kao paru isteklo. Oni će ostati dobri prijatelji, ali se više ne zabavljaju. Shvatili su da je bolje da ostanu prijatelji. Varnice među njima više ne postoje, ali oni i dalje vole jedno drugo na svoj način. Ana je već dobila ulogu u njegovom sljedećem filmu, tako da će nastaviti da rade zajedno",
Par je posljednji put viđen zajedno u julu, kada se i saznalo za njihovu romansu. Tada ih je paparaco snimio dok su se šetali držeći se za ruke, a kako su izvori rekli romanse je započeta početkom ove godine.
"Tom je obasipao Anu poklonima otkako su se upoznali, on je pažljiv“, rekao je izvor ekskluzivno za Dejli mejl u julu.
"Što su se više upoznavali, to su pokloni postajali skuplji. Bilo je tu i nakita poput zlatnih narukvica, kao i dizajnerske odjeće, stvari koje bi svaka djevojka voljela. Ali, vjerovatno najveći poklon koji joj je dao je mogućnost da otputuje sa Tomom gdje god poželi. Realno, malo ljudi to može sebi da priušti. Ana voli da putuje".
Kruzova bivša supruga Nikol Kidman prije nešto više od nedjelju dana objavila je da se razvodi od dugogodišnjeg partnera Kita Urbana što je iznenadilo cijeli svijet.