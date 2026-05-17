"Nikol zna zašto": Jezivi detalji braka i razvoda koji je potresao Holivud

Iza glamuroznog braka Nikol Kidman i Toma Kruza navodno su se krili prisluškivanje, manipulacije i uticaj sajentologije. Detalji koji su godinama bili tajna.

Decenijama je holivudski brak Nikol Kidman i Toma Kruza važio za nedostižnu bajku. A onda, 2001. godine, sve se srušilo u tišini koju je prekinula samo jedna zlokobna rečenica glumca: "Nikol zna zašto". Tek godinama kasnije, bivši članovi ozloglašene sajentološke crkve počeli su da otkrivaju užasne detalje o tome šta se dešavalo iza zatvorenih vrata njihove vile.

Od Havaja do "Opasnog mora"

Iako je svi doživljavaju kao Australijanku, Nikol je rođena na Havajima, a put do slave popločala je ogromnim rizicima. Napustila je školu kao tinejdžerka, a karijeru je nakratko prekinula iz najplemenitijeg razloga – da bi njegovala majku oboljelu od raka, čak završivši kurs masaže kako bi joj lično olakšala bolove. Njen talenat u filmu Dead Calm primijetio je tada najmoćniji čovjek Holivuda – Tom Kruz.

Fatalni susret u Poršeu i "opasni" otac

Kada je Tom došao po nju u Poršeu na audiciju za film Days of Thunder, Nikol je bila gotova. Zaljubila se istog trena. Vjenčali su se kada je imala samo 22 godine. Ipak, od prvog dana, nad njihovom srećom nadvila se sjenka. Sajentolozi su Nikol odmah označili kao "izvor problema". Razlog? Njen otac je bio ugledni psiholog, a ova organizacija decenijama vodi rat protiv psihologije i psihijatrije.

Prisluškivanje i tajni agenti u bračnoj spavaćoj sobi

Dok je par pokušavao da živi normalno, usvojivši dvoje djece, Izabelu i Konora, vrhovni vođa sajentologije Dejvid Miskevidž bio je bijesan. Plašio se da Nikol odvlači njihovog "zlatnog dečka" iz sekte.

Šokantno otkriće: Bivši funkcioneri crkve kasnije su priznali da su unajmili privatne detektive da prisluškuju Nikolin telefon. Svaki njen razgovor bio je sniman, a svaki njen korak analiziran kako bi se pronašla "slaba tačka" koja će je odvojiti od Toma.

Pakao na setu: 400 dana koji su promijenili sve

Mnogi vjeruju da je kraj počeo na snimanju filma Eyes Wide Shut. Legendarni Stenli Kjubrik bio je nemilosrdan – snimanje je trajalo rekordnih 400 dana, a od Nikol je tražio i po 80 dublova za jednu scenu. Emocionalni stres je bio toliki da je glumica nakon snimanja provela dvije nedjelje u krevetu, nesposobna da se pomakne.

Surova prevara oko alimentacije

Samo dva mjeseca nakon što su obnovili bračne zavjete, Tom je podnio zahtjev za razvod. Nikol je bila slomljena, a Tomov potez bio je hirurški precizan i hladan. U Kaliforniji zakon drastično mijenja podjelu imovine ako brak traje duže od 10 godina. Kruz je na sudu insistirao da su se rastali tik prije desete godišnjice, isključivo da bi izbjegao plaćanje alimentacije.

"Supresivna osoba": Da li su joj djeca okrenula leđa?

Najtužniji dio priče je onaj o djeci. Izabela i Konor su ostali uz oca i sajentologiju. Kruže jezive glasine da su djecu u sekti naučili da je njihova majka "supresivna osoba" – termin koji koriste za neprijatelje organizacije. Nikol godinama nije viđena u javnosti sa njima, a spekuliše se da je potpuno odsječena iz njihovih života.

Novi krah i snaga legende

Nikol je kasnije pronašla sreću uz kantri pjevača Kita Urbana, spasivši ga iz pakla zavisnosti samo par mjeseci nakon vjenčanja. Ipak, svijet je prošle godine obišla vijest o njihovom razvodu nakon skoro dvije decenije ljubavi.

Iako su joj prisluškivali razgovore, otimali djecu i sabotirali karijeru, Nikol Kidman je preživjela sve. Sa Oskarom u rukama i dostojanstvom koje niko nije uspio da sruši, ona ostaje jedna od najmisterioznijih i najsnažnijih žena koje je filmsko platno ikada vidjelo.

