Zaljubila se na setu: Šuška se da je Nikol Kidman našla novog dečka

Nikol Kidman navodno je započela odnos sa Sajmonom Bejkerom.

Izvor: Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Pјevač Kit Urban navodno je bio u šoku nakon što je vidиo svoju bivšu suprugu Nikol Kidman kako flertuje s kolegom Sajmonom Bejkerom.

Kidman i Bejker zajedno glume u novoj seriji "Scarpetta", a njihova hemija van ekrana podstakla je glasine da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Sve glasnija šuškanja navodno su potresla Urbana, kome je cijela situacija jako teško pala.

"Vidjeti Nikol i Sajmona kako se drže za ruke bilo je kao vidjeti njegovog najboljeg prijatelja sa suprugom i to mu je teško palo. Znao je da je prirodno da se ona oslanja na Sajmona – on je bio oslonac i Naomi Vots nakon njenog raskida s Lijevom Šrajberom. Razlika je u tome što Sajmon tada nije bio slobodan", rekao je izvor za Woman’s Day.

Izvor je dodao kako se Kit nada da je riječ samo o glasinama.

"Kit se nada da se samo prave zbog naslovnica, ali svejedno mu se to čini kao izdaja jer i Nikol i Sajmon znaju koliko će ga povrijediti čak i naznaka romanse između njih. Već je sumnjao da se zbližavaju dok su snimali. Ovo je postala njegova najgora noćna mora", dodao je izvor.

Kidman i Bejker poznaju se već decenijama i veoma su bliski.

"Mrzi to što daju intervjue o tome koliko su bliski. Potpuno je šokiran što bi se tako brzo nakon razvoda hvalila novom vezom. To nije bio dogovor koji su donijeli zbog njihovih djevojčica. Sajmon predstavlja pravu prijetnju Kitu jer ga djevojčice apsolutno obožavaju", istakao je insajder.

Nikol je 30. septembra podnijela zahtjev za razvod od Kita nakon 19 godina braka i dan nakon što su objavili raskid. U sudskim dokumentima kao razlog prekida navela je nepomirljive razlike i zatražila da bude proglašena primarnom starateljkom za njihove dvije kćerke, Sandej Rouz i Fejt Margaret, piše Jutarnji.hr.

Slavna glumica prošle nedjelje rekla je da je srećna što nastavlja dalje nakon izazovnog perioda.

"Uvijek ću težiti ka onome što je dobro. Zahvalna sam na svojoj porodici i što je održavam takvom kakva jeste, kao i što idem naprijed. To je to. O svemu ostalom ne raspravljam iz poštovanja", rekla je ona za Variety.

(Nova/ MONDO)