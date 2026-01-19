Karli Skot Kolins čestitala je Kitu Urbanu rođendan putem Instagrama.

Izvor: Youtube printscreen/Entertainment Tonight

Oskarovka Nikol Kidman i muzičar Kit Urban nedavno su se i zvanično razveli, a američki mediji javljaju da je kantri zvijezda već započela zajednički život s novom djevojkom.

Izvor blizak Urbanu nedavno je izjavio da njihove ćerke Sandej (17) i Fejt (15) javno podržavaju majku i pojavljuju se s njom zato što je njihov otac uveliko u novoj vezi.

Pogledajte fogorafije Nikol i Kita:

Vidi opis Kit Urban već prebolio slavnu glumicu: Nova partnerka mu javno čestitala rođendan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JUSTIN LANE/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: JUSTIN LANE/EPA Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: CJ GUNTHER/EPA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: BIANCA DE MARCHI/AAP Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: FABIO FRUSTACI/ANSA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: FABIO FRUSTACI/ANSA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ALLISON DINNER/EPA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ALLISON DINNER/EPA Br. slika: 8 8 / 8

"Ljudi misle da oni čak žive zajedno", kaže anonimna osoba. "Vidite, tinejdžerka vole svoje tate, tako da postoji razlog zašto je sad njih tri protiv jednog".

Koliko je poznato, Kit Urban je kupio novu kuću u Nešvilu, gdje je godinama živio s Nikol Kidman i gdje se ona preselila kako bi bili zajedno.

Otkako je otkriveno da je došao kraj njihovom braku, spekuliše se da je Urbanova nova djevojka 26-godišnja Karli Skot Kolins, glumica i kantautorka, a Daily Mail piše da "nema naznaka da su oni imali aferu", odnosno da je muzičar prevario Nikol Kidman s mladom zvijezdom.

Pogledajte fotografije Karli Skot Kolins:

Nakon što su mediji objavili vijesti o zajedničkom životu, Karli Skot Kolins je podijelila na Instagramu jedan naslov i poručila:

"Ovo je potpuno smiješno i netačno!"

Ipak, njihovi predstavnici za medije još uvijek nisu odgovorili na pitanja novinara. Karli je bliska s Urbanom, a nedavno mu je na Instagramu čestitala rođendan i istakla da je zahvalna na tome što je imala priliku da dijeli binu s njim i uči od njega.

"Osjećam se tako srećno što mogu da te nazovem prijateljem", poručila mu je.

Izvor: Glossy/ MONDO