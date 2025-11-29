Nikol Kidman odlučila da progovori: Glumica će otkriti sve o brakovima sa Tomom Kruzom i Kitom Urbanom

Nikol Kidman planira da napiše memoare, a u njima će iznijeti detalje o svojim brakovima.

Izvor: SMG / Zuma Press / Profimedia

Australijska filmska zvijezda Nikol Kidman decenijama je svakodnevno prisutna u medijima, ali je ona uspijevala da pronađe balans između zastupljenosti u javnosti i mirnog, privatnog života.

Zato je mnogo toga uspjela da sakrije od medija, pa fanovi nisu dobili odgovore na brojna pitanja o njenim ljubavima. Međutim, uskoro bi oskarovka mogla da odgovori na njih!

Nikol Kidman navodno priprema memoare, a američki mediji pišu da bi ova knjiga mogla da bude jedna od najzanimljivijih u Holivudu.

Prema pisanju portala Radar Online, glumica je odlučila da "otvori dušu" i podijeli svoju "autentičnu priču" u autobiografiji koja će na prvom mjestu govoriti o njenoj dugoj i uspješnoj karijeri. Naći će se, ipak, mjesta i za prekretnice na privatnom planu, koje su oblikovale austrijsku glumicu proteklih decenija.

Izvor blizak Nikol kaže da će se ona osvrnuti i na odnos sa Kitom Urbanom, kantri zvijezdom od koje se trenutno razvodi i s kojom ima dvije kćerke.

Među uspomenama kojima će se oskarovka vratiti u memoarima je i ljubav s Tomom Kruzom, kaže neimenovana osoba bliska Nikol Kidman. Ona nikada nije pričala o krahu desetogodišnjeg braka s glumcem, navodno jer je vjerovala da bi to skrenulo pažnju s njenog posla.

Izvori ističu da je Nikol Kidman dugo izbjegavala da se osvrće na ovo razdoblje svog života, ali nakon što je izgradila zavidnu karijeru i osvojila brojne nagrade, ona navodno smatra da je došao trenutak da ispriča svoju priču na svoj način.

(Glossy/ MONDO)