Razvod godine: Nikol Kidman mora isplatiti Kitu Urbanu 17 miliona dolara

Novi detalji o razvodu Nikol Kidman i Kita Urbana poslije 19 godina braka

Izvor: JUSTIN LANE/EPA

Nikol Kidman i Kit Urban objavili su da se razvode poslije 19 godina braka, a sada američki mediji pišu da će glumica, uprkos ranijem dogovoru vezanom za starateljstvo nad decom i podeli sudskih troškova, morati da isplati muzičaru 17 miliona dolara.

Glumica Nikol Kidman, čije se bogatstvo procjenjuje na 250 miliona dolara, podnela je zahtev za razvod od Kita Urbana nakon 19 godina braka. Uprkos tome što je holivudska glumica (58) podnela zahtev, navodno je Urban, čije se bogatstvo procjenjuje na 75 miliona dolara, inicirao raskid, a priča se da se već ima novu djevojku.

Sudski dokumenti koje je dobio "Dejli mejl" navode da mjesečni prihod bivšeg para iznosi 100.000 dolara po osobi, a advokati imaju pune ruke posla oko predbračnog ugovora koji je par potpisao kada se vjenčao 2006. godine.

U njemu je klauzula prema kojoj bi Urban sada mogao da ode sa više od 17 miliona dolara.Pevač rođen na Novom Zelandu navodno je potpisao predbračni ugovor sa Kidmanovom po kom dobija 900.000 dolara za svaku godinu braka, prema Radar Onlajnu.

Ipak, ugovor dolazi sa "klauzulom o kokainu" - Urban ima pravo na novac samo ako se tokom braka sa Nikol Kidman uzdržava od droge i alkohola.

Izvor: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Muzičar je otvoreno govorio o svojim borbama sa zavisnošću i otišao je na rehabilitaciju samo četiri mjeseca nakon što se vjenčao sa Nikol. Ranije je otkrio da je njegova supruga organizovala odlazak na rehabilitaciju, rekavši Opri Vinfri: "Ona je donela odluku o tome... Rekao sam: 'Stavite lisice, idemo'".

282 miliona dolara samo u nekretninama

Kidmanova neće izaći iz braka praznih ruku, jer će par takođe odlučiti kako da podeli ostatak svoje imovine. Tokom 19 godina zajedničkog života, bivši moćni par akumulirao je veliki broj nekretnina vrijedan 282 miliona dolara. Među kupovinama je čak šest stanova u jednoj visokoj zgradi sa pogledom na čuvenu sidnejsku luku.

Slavni par je prvi put kupio stan od 420 kvadratnih metara na 21. spratu 2009. godine za blizu šest miliona dolara. Tri godine kasnije, kupili su nešto manji stan od 380 kvadratnih metara pored, sa boljim pogledom na luku, za navodnih sedam miliona dolara.

Pogledajte kako je Nikol Kidman nekad izgledala:

Vidi opis Razvod godine: Nikol Kidman mora isplatiti Kitu Urbanu 17 miliona dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: CBS / Ferrari / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia, BGAU Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SEAN MASTERSON/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/E! Insider/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/Screenshot/ Movieclips Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 10 10 / 10

2011. godine, potrošili su 2,68 miliona dolara na stan na 19. spratu, koji je dobitnica Oskara u početku koristila kao svoju kućnu kancelariju. U maju 2023. godine, objavljeno je da je Nikol Kidman kupila svoj šesti stan u blistavom kompleksu Lendmark Latitude u Milsons Pointu na Sjevernoj obali. Glumica iz serije "Velike male laži“ platila je zapanjujućih 7,7 miliona dolara za šik apartman sa tri spavaće sobe, čime je njihov ukupni iznos u zgradi kupovinom porastao na 27,5 miliona dolara.

Takođe imaju prostrano seosko imanje u Južnim planinama koje su kupili 2008. godine za 6,5 miliona dolara. Smješten na 45 hektara, 145 km od Sidneja, blizu malog grada Bunja, prelepi stan sa šest spavaćih soba sada vrijedi 12 miliona dolara.

Njihova imovina nije ograničena samo na Australiju - par poseduje i nekoliko nekretnina u Americi.

Dvije godine nakon što su se vjenčali 2008. godine, dobitnica Oskara i kantautor koji se nalazio na vrhu top-lista kupili su vilu sa 20 soba u Nešvilu, u prestonici kantri muzike. Vila je koštala 4,89 miliona dolara; ima sedam spavaćih soba, osam kupatila, teniski teren, bazen, kućni bioskop i "sobu za hobije". Iste godine, Kit i Nikol kupili su kuću sa pet spavaćih soba i pet kupatila na Beverli Hilsu za 6,77 miliona dolara.

Kidman i Urban su 2010. godine uložili 13,53 miliona dolara u dizajnerski dupleks u luksuznom i veoma modernom naselju Čelsi na Menhetnu. U njemu se, između ostalog, nalazi i Nikolin Q7 SUV, vrijedan oko 54.000 dolara, za koji se zna da ga vozi.

U 2020. godini, proširili su svoj imetak u Njujorku nakon što su kupili dvosoban stan za 5,3 miliona dolara.

Jedina stvar o kojoj neće morati da razmišljaju jeste izdržavanje ćerki Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). "Dejli mejl" saznaje da je Kit već unaprijed platio sve obaveze izdržavanja djece.

Amando essa dupla juntinhas! ❤️



Nicole Kidman e sua filha Sunday Rose comparecem à HER TIME na Omega House Paris 2024, nesta segunda-feira, 29 de julho, em Paris, França.pic.twitter.com/AB7erg7CVB — Nicole Kidman Brasil (@nkidmanbr)July 29, 2024

Bivši par se takođe odrekao supružničkog izdržavanja i složili su se da podjednako podijele sudske troškove. Već su se složili oko plana roditeljstva u kojem Kidman dobija 306 dana, dok će Urban provoditi 59 dana godišnje sa ćerkama. Urban će se družiti sa djecom od 10 ujutru subotom do 18 časova nedeljom svakog drugog vikenda, dok će Kidmanova brinuti o njima ostatak vremena. Djeca će biti sa Nikol za Dan majki i Uskrs, dok će sa Urbanom biti za Dan očeva i Dan zahvalnosti.

(Žena Blic,MONDO)