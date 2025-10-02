Bivši muž Nikod Kidman odmah nakon razvoda našao mlađu djevojku: Poznato kako je glumica reagovala

Muzičar Kit Urban u vezi je sa mlađom djevojkom iz branše.

Glumica Nikol Kidman razvela se od muzičara Kita Urbana nakon 19 godina braka. Nakon ovog saznanja, krenule su spekulacije da Kit već ima novu djevojku.

TMZ izvještava da je Kit "već u vezi sa novom ženom" – ili barem tako tvrde izvori bliski i njemu i Nikoli, kao i pojedini članovi nashvillske zajednice. Više insajdera povezanih sa Nikol kažu da "svi znaci ukazuju na to" da je Kit već krenuo dalje.

Jedan izvor je to ovako formulisao: "Da kažemo samo da Nikol to ne poriče, ali je i dalje šokirana." Drugi je dodao da su vijesti o Kitovoj novoj vezi "svuda po Nešvilu".

Za sada, identitet navodne Kitove nove djevojke nije otkriven, a ni Kit ni Nikol se još uvijek nisu javno oglasili povodom ovih navoda. Jedan izvor iz muzičke industrije u Nešvilu rekao je za Daily Mail: "Priča se da je u vezi sa mlađom ženom iz branše. To je trenutno glavna tema – svi žele da znaju o kome se radi, ali za sada je to misterija."

Ipak, trenutno su sve ovo samo glasine. Ostaje da sačekamo zvanične izjave Kita i Nikol.

Insajderi su za magazin People istakli da njihov raskid "postaje dramatičan". Jedan izvor je otkrio: "Nikol je povrijeđena i osjeća se izdano. Željela je da spasi brak i vjerovala je da može, ali izgleda da je Kit već nastavio dalje." Navodno, Kit je nakon raskida iznajmio svoj stan u Nešvilu.

Prema navodima magazina People, Kit i Nikol su se dogovorili oko plana starateljstva, njihove kćerke provode 306 dana godišnje sa Nikol, a 59 dana sa Kitom. Oboje su se složili da neće govoriti loše jedno o drugom i da će podsticati djecu da njeguju ljubav i dobar odnos sa oba roditelja.

(Mondo)