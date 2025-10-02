logo
Bivši muž Nikod Kidman odmah nakon razvoda našao mlađu djevojku: Poznato kako je glumica reagovala

Izvor mondo.rs
0

Muzičar Kit Urban u vezi je sa mlađom djevojkom iz branše.

Kit Urban ima novu djevojku Izvor: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumica Nikol Kidman razvela se od muzičara Kita Urbana nakon 19 godina braka. Nakon ovog saznanja, krenule su spekulacije da Kit već ima novu djevojku. 

Pogledajte fotografije Nikol Kidman i Kita Urbana:

TMZ izvještava da je Kit "već u vezi sa novom ženom" – ili barem tako tvrde izvori bliski i njemu i Nikoli, kao i pojedini članovi nashvillske zajednice. Više insajdera povezanih sa Nikol kažu da "svi znaci ukazuju na to" da je Kit već krenuo dalje.

Jedan izvor je to ovako formulisao: "Da kažemo samo da Nikol to ne poriče, ali je i dalje šokirana." Drugi je dodao da su vijesti o Kitovoj novoj vezi "svuda po Nešvilu".

Za sada, identitet navodne Kitove nove djevojke nije otkriven, a ni Kit ni Nikol se još uvijek nisu javno oglasili povodom ovih navoda. Jedan izvor iz muzičke industrije u Nešvilu rekao je za Daily Mail: "Priča se da je u vezi sa mlađom ženom iz branše. To je trenutno glavna tema – svi žele da znaju o kome se radi, ali za sada je to misterija."

Ipak, trenutno su sve ovo samo glasine. Ostaje da sačekamo zvanične izjave Kita i Nikol.

Insajderi su za magazin People istakli da njihov raskid "postaje dramatičan". Jedan izvor je otkrio: "Nikol je povrijeđena i osjeća se izdano. Željela je da spasi brak i vjerovala je da može, ali izgleda da je Kit već nastavio dalje." Navodno, Kit je nakon raskida iznajmio svoj stan u Nešvilu.

Pogledajte fotografije Nikol Kidman:

Prema navodima magazina People, Kit i Nikol su se dogovorili oko plana starateljstva, njihove kćerke provode 306 dana godišnje sa Nikol, a 59 dana sa Kitom. Oboje su se složili da neće govoriti loše jedno o drugom i da će podsticati djecu da njeguju ljubav i dobar odnos sa oba roditelja.

(Mondo)

