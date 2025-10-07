Nikol Kidman prvi put poslije razvoda u javnosti: Bivšem poslala jasnu poruku

Umjesto da da tuguje, Nikol je servirala "hladnu" osvetu Kitu Urbanu. Društvo su joj pravile kćerke.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Glumica je predstavila novu frizuru na Šanelovoj reviji tokom Nedjelje mode u Parizu, nakon što je proglašena za novog ambasadora brenda.

Nikol Kidman (58) trenutno prolazi kroz veoma stresan period života. Podnijela je zahtjev za razvod braka od supruga Kita Urbana poslije 19 godina braka, nakon što se iselio iz njihovog porodičnog doma.

Veoma brzo se saznalo da on ima novu djevojku, a nakon što je izmijenio riječi pjesme koju je posvetio Nikol, izazvao je bijes javnosti.

Ona je odlučila da ne tuguje, već da se posveti stvarima koje voli i koje je ispunjavaju. Jedna od njih je bilo i pojavljivanje na aukciji amFAR u Dalasu. Osvježila je izgled, i oduševila ljude svojim vedrim duhom i stajlingom koji govori da je snažna, jaka i predana, a sada je uslijedila nova prilika da svom bivšem servira osvetu, i to je uradila tako da mu sigurno neće biti svejedno.

Samo dan nakon što je potvrđeno da se razvela od Urbana, glumica se pojavila na Nedjelji mode u Parizu i to u društvu svojih kćerki, Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14), kao i bratanice Lusi Holi.

Poglededajte:

Osvježena poslije razvoda

Oskarovka je debitovala sa potpuno novim izgledom, šik šiškama koje su odmah postale tema dana. Uz oversajz bijelu košulju i plavo-sive elegantne pantalone bredna Šanel, Nikol je izgledala smireno, sofisticirano i osvježeno, kao da je razvod pretvorila u modni preobražaj.

Djevojke su pratile maminu ležernu eleganciju. Sandej, koja se prošle nedjelje prošetala Diorovom pistom, odabrala je crveni prsluk i kargo farmerke, dok je Fejt nosila crnu mini haljinu uz teksas jaknu. Lucija je unijela notu pariškog šika u mrežastoj crnoj haljini.

Ovim pojavljivanjem Nikol je, zajedno sa kćerkama, poslala jasnu poruku Kidmanu da je nevažan, i da će one biti dobro iako se on odlučio da svoju porodicu zamijeni novom, mlađom izabranicom, prenosi People.

(Mondo)