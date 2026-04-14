Nikol Kidman postaje "dula smrti": Pomagaće ljudima da umru u miru

Nikol Kidman je odlučila da postane dula smrti.

Velika prekretnica u životu Nikol Kidman. Glumica je u 58. godini odlučila da postane dula smrti. Kako je istakla, "možda zvuči pomalo čudno", ali ova odluka je izuzetno važna za nju. Nikol je odlučila da obuku za dulu smrti pohađa nakon smrti svoje majke, koja je preminula u 85. godini.

"Dok je moja majka umirala, bila je sama, a mi, kao porodica, mogli smo da joj pružimo samo ograničenu podršku", rekla je Nikol Kidman koja se u martu oglasila i na društvenim mrežama povodom rođendana svoje majke.

"Mnogo mi nedostaju mama i tata. Sjećam se svoje mame na njen rođendan. Zauvijek u mom srcu", napisala je glumica.

Objasnila je i zašto je odlučila da promijeni karijeru.

"Moja sestra i ja imamo mnogo djece, svoje karijere i poslove, a željele smo da se brinemo o njoj nakon što je otac preminuo. Tada sam pomislila: 'Voljela bih da na svetu postoje ljudi koji bi bili tu da sjede uz nju i jednostavno joj pruže utjehu i brigu'. Zato je to dio mog ličnog razvoja i jedna od stvari koje ću učiti", rekla je.

Šta radi dula smrti?

Dula smrti je osoba koja pruža nemedicinsku, emocionalnu, praktičnu i često duhovnu podršku umirućoj osobi i njenoj porodici, od trenutka kada se zna da se približava kraj života, pa sve do perioda nakon smrti. Ona ne liječi, ne zamjenjuje ljekare, medicinske sestre, psihologe ili sveštenike, već je tu da bude pratilac, da omekša, uspori i učini svjesnijim proces od kojeg većina ljudi bježi.

U svom radu, dula smrti, prije svega, sluša. Razgovara sa osobom koja umire o onome o čemu se drugi često plaše da pričaju - o strahu od smrti, o tome da li je život bio "dovoljan", o kajanjima, neizgovorenim riječima, tajnama, željama koje možda još mogu da se ispune. Ona podstiče da se o tim temama govori otvoreno i bez osuđivanja, kako bi čovjek mogao da dočeka kraj što mirniji i prihvaćeniji.

Jedan od važnih zadataka dule smrti je i zajedničko osmišljavanje posljednje faze života. Zajedno sa osobom koja umire i njenom porodicom, ona pomaže da se odgovori na pitanja - gdje bi željeli da provedu posljednje dane, ko bi trebalo da bude prisutan, kakva atmosfera je poželjna - tišina, muzika, svjetlost svijeća, otvoren prozor, miris neke kreme ili parfema. Dula može da podstakne da se na vrijeme donesu odluke o obredima, o tome šta za tu porodicu ima smisla i utjehu.

Podrška porodici je podjednako važan dio njenog rada. Ljudi koji gledaju voljenu osobu kako umire, često su u šoku, rastrzani između nade i realnosti, obuzeti krivicom, umorom, bijesom ili nemoći. Dula im pomaže da razumiju šta se dešava, da prepoznaju znake približavanja smrti, da shvate da mnoge emocije koje osjećaju nisu "pogrešne". Ohrabruje ih da budu prisutni, da postavljaju pitanja ljekarima, da se zauzmu za potrebe svojeg bližnjeg, ali i za svoje granice i odmor.

Vrlo konkretno, dula smrti pomaže i u organizaciji svakodnevice oko osobe koja umire - da krevet bude udoban, prostor smiren, da pri ruci budu sitnice koje znače. Nekada pomaže porodici da se dogovori oko dežurstava, posjeta, poziva, da niko ne izgori u brizi, a da se osoba koja umire, ne osjeti napušteno.

Kada smrt nastupi, dula smrti pomaže porodici da se oprosti na način koji im je blizak i smislen. To može da bude tiho sjedenje pored tijela, molitva ili meditacija, puštanje omiljene pjesme, paljenje svijeća, izgovaranje riječi zahvalnosti ili oproštaja. Neke dule pomažu i u dogovorima oko sahrane ili kremacije, vodeći računa o željama pokojnika, ako su ranije izgovorene.

Njihova uloga se često nastavlja i nakon sahrane. One ostaju u kontaktu sa porodicom, makar kroz nekoliko razgovora u kojima prate prve talase tuge, nevjerice i praznine. Pomažu ljudima da razumiju da je žalovanje proces, da su osjećanja koja dolaze dio istog iskustva gubitka. Ako primijete da je nekome potrebna dublja psihološka podrška, mogu da predlože grupu za podršku ili stručnu pomoć.

