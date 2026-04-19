Zvanično potvrđeno: Tom Kruz se vraća u trećem nastavku "Top Gana"

Potvrđeno je da Tom Kruz ponovo tumači kultnu ulogu u "Top Gun 3". Novi film je u fazi pisanja scenarija, a obožavaoci jedva čekaju.

Glumac Tom Kruz potvrdio je da se vraća u svoju kultnu ulogu u "Top Ganu", te rekao da je novi film "zvanično u razvoju, s pisanjem scenarija u toku". Kruz će se još jednom naći u glavnoj ulozi koju je poslednji put tumačio pre četiri godine, u filmu "Top Gun: Maverick".

Kruz se u četvrtak pojavio na CinemaConu u Los Anđelesu, a vijest o njegovom povratku u kultnu franšizu potvrđena je putem prezentacije studija Paramount Pictures. U videu koji je prikazan publici, Kruz je stajao na vrhu kultnog vodotornja u dvorištu Paramounta u Los Anđelesu. "Budućnost izgleda prilično sjajno odavde", rekao je on, prenosi Daily Mail.

Predsjednici Paramount Picturesa, Džoš Grinstajn i Dejna Goldberg, potvrdili su da će se u "Top Gun 3" ponovo ujediniti Kruz i Džeri Brukhajmer, koji je producirao i originalni "Top Gun" iz 1986, kao i "Top Gun: Maverick" iz 2022. godine. Novi nastavak još uvijek nema reditelja, a nije poznat ni datum izlaska.

Kruz je u originalnom filmu prvi put glumio ulogu Pita "Mavericka" Mičela, a onda se vratio u istu 36 godina kasnije, u filmu u kom je glumio uz Majlsa Telera, Glena Pauela i preminulog Vala Kilmera. Drugi nastavak postao je ogroman hit, sa zaradom od 1,5 milijardi dolara na globalnim bioskopskim blagajnama.

Najava trećeg nastavka izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a mnogi su imali različita mišljenja. Većina obožavatelja poručila je da s oduševljenjem čeka novi film, ali drugi nisu sigurni kako novi nastavak može da nadmaši "Maverick". "Ne znam ni kako mogu da snime treći dio s obzirom na to koliko je ‘Maverick‘ bio dobar. Posebno kraj", "Jako sam rastrzan oko ovoga. Voleo bih da vidim novi nastavak, ali ‘Maverick‘ je bio savršen, mislim da bi trebalo da ga ostave na miru", "Definitivno sam znatiželjan da vidim kuda priča ide, ali ne mogu da se ne zapitam... Treba li nam ovo zaista? ‘Maverick‘ se činio kao savršen kraj", pisali su neki, prenosi Jutarnji.hr.