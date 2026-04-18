Gledali smo pogrešan kraj? Otkrivene tajne filma "Dnevnik Bridžit Džouns", glumci se stvarno pobili na ulici

Ove godine se navršava 25 godina kako je "nepoznata glumica iz Teksasa" postala Bridžit Džouns

Filmska adaptacija uspešnog romana Helen Filding takođe je bila bioskopski hit, a mnogi su hvalili prikaz ženske „antiheroine“ i svež pogled na "Gordost i predrasude" Džejn Ostin.

Četvrt vijeka kasnije, film je dobio tri uspješna nastavka, a fanovi već traže i peti dio.

Kako se ove nedjelje obilježava 25 godina od "Dnevnika Bridžit Džouns", Daily Mail otkriva zanimljivosti koje možda niste znali o ovoj omiljenoj romantičnoj komediji.

Mark Darsi nije jedina referenca na "Gordost i predrasude" u filmu.

Iako mnogi znaju da je knjiga inspirisana Ostinovim klasikom, ime gospodina Darsija nije jedina direktna referenca.

Bridžit, koja je labavo zasnovana na Elizabet Benet, radi za Danijela Klivera, odnosno Ostinovog gospodina Vikama, u izdavačkoj kući Pemberli Pres.

Fanovi Ostin znaju da je Pemberli ime raskošnog imanja gospodina Darsija u romanu. Scenario je koautorstvo Endrua Dejvisa, čoveka koji stoji iza adaptacije "Gordosti i predrasuda" iz 1995. godine.

U toj BBC seriji Kolin Fert je igrao Ficvilijama Darsija, što njegovo angažovanje čini svojevrsnom internom šalom producenata.

Toni Kolet odbila je ulogu Bridžit

Iako je danas nezamislivo da iko osim Rene igra Bridžit, uloga je prvobitno ponuđena Toni.

Australijska glumica je isprva prihvatila, ali je morala da odustane zbog preklapanja sa brodvejskim mjuziklom "The Wild Party“. Iako je film bio uspješan, Toni je kasnije rekla da se ne kaje. Toni nije bila jedina zvezda razmatrana za ulogu.

Prije nego što je uloga pripala tada relativno nepoznatoj Rene, razmatrana je i Kejt Vinslet. Međutim, u to vrijeme je bila u dvadesetim i smatrali su je premladom za ulogu.

Pominjala se i Rejčel Vajz, ali se navodi da su producenti smatrali da je previše "klasično lijepa" za tu ulogu. Među ostalim imenima koja su kružila bili su Kameron Dijaz, Helena Bonam Karter, Tilda Svinton i Emili Votson.

Sali Filips je takođe bila na audiciji za Bridžit

Iako je savršena kao Bridžitina najbolja prijateljica Šaza, prvobitno je konkurisala za glavnu ulogu. To, međutim, nije bila audicija kojoj se posebno obradovala.

"Bila sam sama i živjela u Noting Hilu i bilo mi je neprijatno kada su govorili da sam na bilo koji način kao Bridžit Džouns“, objasnila je. "Bila sam pomalo uvređena što su me pozvali na audiciju — nisam shvatila da je to ogroman film".

Prošla je tri kruga audicije prije nego što je odbijena za ulogu Bridžit, ali je na kraju bila oduševljena što je dobila ulogu Šaze, rekavši: "Od svih prijatelja, ona je najbolja"

Hju Grant je rekao Rene Zelveger da ublaži britanski akcenat

Mnogi su bili skeptični kada je Rene Zelveger, glumica iz Teksasa, dobila ulogu londonske novinarke, a više od svih, njen kolega Hju Grant.

"Digla se velika prašina oko toga zašto to ne igra britanska glumica. Nisam poznavao Rene Zelveger, a Teksašanka koja igra Britanku djelovala je kao veliki izazov", rekao je.

Dodao je da je njena prva audicija bila "dobra", ali da ga je iznenadila jer je zvučala baš kao princeza Margaret.

"Rečeno joj je da to malo ublaži", rekao je Hju, dodajući da je već nedjelju dana kasnije njen akcenat bio "savršeno pogođen".

Rene je bila toliko posvećena da nije odustajala od britanskog naglaska ni kada kamere nisu snimale.

Hju je rekao: "Dvije nedjelje prije početka snimanja njen akcenat je bio savršen. To je najbolji američki britanski akcenat koji sam ikada čuo. I nijednom nije prestala da govori tako sve do završne zabave".

Kako bi savladala britanski akcenat, preselila se u Veliku Britaniju mjesecima prije snimanja. Radila je praksu u londonskom izdavaštvu Picador kako bi stekla iskustvo. Predstavljala se kao Bridžit Kavendiš, navodno sestra Džonatana Kavendiša, producenta filma.

Ipak, ubrzo joj je bilo teško da izbjegne medijsku pažnju.

"Moj posao je bio da sječem novinske članke i slažem ih u fasciklu Helen Filding… a onda sam počela da sječem tekstove o tom ‘očajnom američkom glumcu’ koji treba da igra Bridžit Džouns!“

Hju Grant i Kolin Firt nisu htjeli kaskadere

Jedna od najupečatljivijih scena u filmu gotovo je izgledala potpuno drugačije.

Hju je objasnio: "Htjeli smo da izbegnemo kaskadere. Oni bi sve koreografisali, ali ovo su dvojica engleskih džentlmena srednje klase — oni se ne tuku tako. Vidio sam kako se tuku, i to je prilično jadno. Uspjeli smo da izbacimo kaskadera. Mislim da je posljednje što je dodao bio poklopac kante za smeće, a poslije smo Kolin i ja samo improvizovali".

Bridžit Džouns je navodno kriva za pad prodaje šardonea.

Lik iz romana Helen Filding navodno je uticao na pad popularnosti ovog bijelog vina.

Vinski stručnjak Oz Klark rekao je: "Šardone je pravio neka od najboljih vina na svijetu — dok se nije pojavila Bridžit Džouns.“ Prije nje bio je ‘se*si’, a poslije su ljudi govorili: ‘Bože, ne u mom baru’.“

Nisu svi gledali isti kraj filma

Iako većina zna osnovnu radnju, kraj filma se razlikuje u zavisnosti od verzije.

U Velikoj Britaniji, odjavna špica počinje nakon poljupca Bridžit i Marka, uz insert intervjua sa likovima o njihovoj ljubavi.

U SAD-u, međutim, prikazuju se snimci iz "porodičnih videa" njih dvoje kao djece u bazenu, što se kroz film često pominje.