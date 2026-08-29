Dokumentarac o Džefriju Epstinu "Diabolical: The Epstein Files" stiže na HBO Max 3. septembra
Novi dokumentarni film o stravičnim zločinima Džefrija Epstina pod nazivom "Diabolical: The Epstein Files" stiže na HBO Max 3. septembra.
Dokumentarac će biti emitovan nakon što je kompanija Warner Bros. Discovery zvanično obezbijedila međunarodna distributivna prava za ovo ostvarenje.
U produkciji i distribuciji "Australian Broadcasting Corporationa", ovaj 90-minutni dokumentarac detaljno istražuje uspon, djelovanje, razgranatu mrežu i konačan pad osuđenog se*sualnog prestupnika koji je godinama vodio lanac zlostavljanja i trgovine maloljetnim djevojkama.
Stiže dokumentarac o stravičnim zločinima Džefrija Epstina: Žrtve svjedočile o hororu, progovorio i njegov rođeni brat
Film ujedno osvjetljava navodno propuštene prilike i ozbiljne institucionalne propuste unutar policijskog, pravosudnog i šireg društvenog sistema, koji su omogućili da se Epstinove kriminalne aktivnosti odviju gotovo neometano.
Kroz ekskluzivna svjedočenja iz prve ruke i uvide istražitelja, pravnih stručnjaka i novinara, dokumentarac donosi potresne priče preživjelih Lise Filips i Ešli Rubrajt, kao i detaljna izlaganja Epstinovog brata Marka Epstina i advokata Dejvida Šona, pružajući dubok uvid u dalekosežne i razorne posljedice ovih zločina.
(Mondo.rs)