Dokumentarac o Džefriju Epstinu "Diabolical: The Epstein Files" stiže na HBO Max 3. septembra

Izvor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Novi dokumentarni film o stravičnim zločinima Džefrija Epstina pod nazivom "Diabolical: The Epstein Files" stiže na HBO Max 3. septembra.

Dokumentarac će biti emitovan nakon što je kompanija Warner Bros. Discovery zvanično obezbijedila međunarodna distributivna prava za ovo ostvarenje.

U produkciji i distribuciji "Australian Broadcasting Corporationa", ovaj 90-minutni dokumentarac detaljno istražuje uspon, djelovanje, razgranatu mrežu i konačan pad osuđenog se*sualnog prestupnika koji je godinama vodio lanac zlostavljanja i trgovine maloljetnim djevojkama.

Vidi opis Stiže dokumentarac o stravičnim zločinima Džefrija Epstina: Žrtve svjedočile o hororu, progovorio i njegov rođeni brat Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Handout /AFP PHOTO/US Department of Justice/Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Film ujedno osvjetljava navodno propuštene prilike i ozbiljne institucionalne propuste unutar policijskog, pravosudnog i šireg društvenog sistema, koji su omogućili da se Epstinove kriminalne aktivnosti odviju gotovo neometano.

Kroz ekskluzivna svjedočenja iz prve ruke i uvide istražitelja, pravnih stručnjaka i novinara, dokumentarac donosi potresne priče preživjelih Lise Filips i Ešli Rubrajt, kao i detaljna izlaganja Epstinovog brata Marka Epstina i advokata Dejvida Šona, pružajući dubok uvid u dalekosežne i razorne posljedice ovih zločina.

(Mondo.rs)