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Stiže dokumentarac o stravičnim zločinima Džefrija Epstina: Žrtve svjedočile o hororu, progovorio i njegov rođeni brat

Stiže dokumentarac o stravičnim zločinima Džefrija Epstina: Žrtve svjedočile o hororu, progovorio i njegov rođeni brat

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Dokumentarac o Džefriju Epstinu "Diabolical: The Epstein Files" stiže na HBO Max 3. septembra

Dokumentarac o zločinima Džefrija Epstina Izvor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Novi dokumentarni film o stravičnim zločinima Džefrija Epstina pod nazivom "Diabolical: The Epstein Files" stiže na HBO Max 3. septembra.

Dokumentarac će biti emitovan nakon što je kompanija Warner Bros. Discovery zvanično obezbijedila međunarodna distributivna prava za ovo ostvarenje.

U produkciji i distribuciji "Australian Broadcasting Corporationa", ovaj 90-minutni dokumentarac detaljno istražuje uspon, djelovanje, razgranatu mrežu i konačan pad osuđenog se*sualnog prestupnika koji je godinama vodio lanac zlostavljanja i trgovine maloljetnim djevojkama.

Film ujedno osvjetljava navodno propuštene prilike i ozbiljne institucionalne propuste unutar policijskog, pravosudnog i šireg društvenog sistema, koji su omogućili da se Epstinove kriminalne aktivnosti odviju gotovo neometano.

Kroz ekskluzivna svjedočenja iz prve ruke i uvide istražitelja, pravnih stručnjaka i novinara, dokumentarac donosi potresne priče preživjelih Lise Filips i Ešli Rubrajt, kao i detaljna izlaganja Epstinovog brata Marka Epstina i advokata Dejvida Šona, pružajući dubok uvid u dalekosežne i razorne posljedice ovih zločina.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Džefri Epstin dokumentarac dokumentarni film HBO

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