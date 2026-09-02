Objavljen trejler za novu seriju o Hariju Poteru: Prva sezona stiže na Božić

HBO objavio službeni trejler za novu seriju „Hari Poter i kamen mudrosti“. Premijera prve sezone zakazana je za 25. decembar 2026. godine.

Izvor: Warner Bros

HBO je objavio službeni trejler za prvu sezonu nove serije "Hari Poter i kamen mudrosti", ekranizacije prvog romana iz popularnog serijala o mladom čarobnjaku.

Premijera serije zakazana je za 25. decembar 2026. godine, kada će biti dostupna na HBO Max striming servisu i na HBO kanalu.

Priča prati Harija Potera, dječaka koji odrasta vjerujući da nije ništa posebno. Njegov život mijenja se kada dobije misteriozno pismo kojim je obaviješten da je primljen u Hogvarts, školu vještičarenja i čarobnjaštva.

Dolaskom u Hogvarts Hari ulazi u svijet magije, sklapa nova prijateljstva i počinje da otkriva tajne koje su godinama bile skrivene od njega. Međutim, iza zidina škole kriju se i mračne tajne, a pred njim se nalazi i sukob sa najmračnijim čarobnjakom svih vremena.

Glavnu ulogu Harija Potera tumači Dominik MekLaflin, dok Arabela Stenton igra Hermionu Grejndžer, a Alaster Staut Rona Vizlija. U glumačkoj postavi su i Džon Litgou kao Albus Dambldor, Dženet MakTir kao Minerva MekGonagal, Papa Esijedu kao Severus Snejp i Nik Frost kao Rubeus Hagrid.

U seriji će se pojaviti i Rori Vilmot kao Nevil Longbotom, Loks Pret kao Drako Melfoj, Leo Erlij kao Simus Finigan, Ilajdža Ošin kao Din Tomas, Tristan Harland kao Fred Vizli, Gejbrijel Harland kao Džordž Vizli, Ruar Spuner kao Persi Vizli, Alesija Leoni kao Parvati Patil, Sijena Musa kao Lavander Braun, Fin Stivens kao Vinsent Krab, Vilijam Neš kao Gregori Gojl, Vorvik Dejvis kao Filius Flitvik i Sirin Saba kao Pomona Spraut.

Među glumcima su i Danijel Rigbi u ulozi Vernona Darslija, Bel Paulej kao Petunija Darsli, Pol VajtHaus kao Argus Filč, Džoni Flin kao Lucijus Melfoj, Bertij Karvel kao Kornelijus Fadž, Luk Talon kao Kvirinus Kirel, Ketrin Parkinson kao Moli Vizli, Ejmos Kitson kao Dadli Darsli i Grejsi Kokrejn kao Džini Vizli.

Glumačku postavu čine i Ričard Darden kao Katbert Bins, Luiz Brili kao Rolanda Huč, Brid Brenan kao Popi Pomfri, Li Gil kao Grifuk i Anton Leser kao Garik Olivander.

Seriju je prema knjigama J. K. Rouling napisala i izvršno producirala Frančeska Gardiner. Mark Majlod je izvršni producent i reditelj više epizoda.

Na projektu kao izvršni producenti rade i J. K. Rouling, Nil Bler i Rut Kenli-Lets iz produkcijske kuće Brontë Film and TV, kao i Dejvid Hejman iz Heyday Films. Seriju produciraju Brontë Film and TV i Warner Bros. Television.