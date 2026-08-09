Od "Harija Potera" do OnlyFans carstva: Glumica otkrila da je na platformi zaradila više nego za cijelu karijeru

Glumica iz "Harija Potera", Džesi Kejv, otkrila je kako je od očaja i besparice prešla na OnlyFans, gdje zarađuje i do 20.000 dolara dnevno

Izvor: Profimedia/See Li/Picture Capital / Alamy

Džesi Kejv, britanska glumica poznata po ulozi Lavander Braun u poslednja tri filma iz serijala "Hari Poter", otkrila je da joj je rad na platformi OnlyFans donio više novca nego cela dosadašnja glumačka karijera za godinu dana.

Izvor: Profimedia/Warner Bros Co / Everett

Platformi se pridružila prije više od godinu i po, u periodu kada se suočavala s ozbiljnim finansijskim poteškoćama i sve manjim brojem prilika za glumačke angažmane.

U razgovoru za The Times otkrila je da je samo tokom jednog dana zaradila 15.000 funti, odnosno nešto više od 20.000 dolara.Pretplatnicima sadržaj naplaćuje šest dolara mjesečno, dok dodatnu zaradu ostvaruje putem plaćenih privatnih poruka.

"Zaradila sam više, i to mnogo više, nego tokom cijele svoje glumačke karijere za godinu dana", rekla je Kejv.

Izvor: Profimedia/Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash

Glumica je ispričala da je u početku planirala da platformu koristi samo nekoliko mjeseci, očekujući da će zaraditi oko 5.000 funti i tako dobiti dovoljno vremena da odluči šta dalje.

"Ali sada je prošlo više od godinu i po i to nam je zaista spasilo život", priznala je Džesi

Izvor: Profimedia/Warner Bros Co / Everett

U daljoj ispovesti je otkrila da je pre pokretanja profila na OnlyFansu došla do potpunog očaja zbog nedostatka audicija i novih glumačkih prilika. Istakla je i da joj klasični poslovi nisu bili jednostavna opcija, posebno zbog troškova brige o četvoro djece koje ima sa dugogodišnjim partnerom Alfijem Braunom.

"Ne mogu da radim u supermarketu jer ne mogu da priuštim troškove čuvanja djece. Osim toga, ne želim da ljudi na poslu viču 'Hari Poter' čarolije dok radim u Tesku", objasnila je Džesi i dodala da je razmišljala i o promjeni karijere, ali da nije imala dovoljno novca da se ponovo školuje.

"Doživjela sam slom i pomislila da je s glumom gotovo, odustajem. Ali takođe nismo imali novca", navela je glumica.

Na svom profilu Kejv se povremeno pojavljuje obučena kao Lavander Braun, lik koji je tumačila u filmovima o Hariju Poteru. Objavljuje i sadržaj povezan sa kosom, namijenjen specifičnoj publici i fetišistima, ali naglašava da je pritom uvijek potpuno obučena.

"Moje pravilo je da je kosa glavni lik. Sve se doslovno vrti oko kose, njene teksture i fetiša. To je veoma, veoma specifično", govorila je Džesi.

Kejv je dodala i da joj je iskustvo na toj platformi donijelo neočekivanu vrstu samopouzdanja. Nakon godina u kojima se, kako tvrdi, osjećala nevidljivo, posebno nakon što je postala majka četvoro djece, prijala joj je pažnja koju je počela da dobija.

"Dugo sam bila samo ta ekscentrična osoba. Nakon što sam dobila četvoro djece i toliko dugo se osjećala nevidljivo, to mi je bilo veoma privlačno", zaključila je glumica.