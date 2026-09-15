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Druga sezona hit serije "The Gentlemen" još bolja od prve: "Vrijedi osam sati svačijeg vremena"

Druga sezona hit serije "The Gentlemen" još bolja od prve: "Vrijedi osam sati svačijeg vremena"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Druga sezona serije "The Gentlemen" stigla je na Netfliks, nakon što je prva sezona osvojila brojne gledaoce, a čini se da je novi nastavak opravdao očekivanja i publike i kritičara.

Druga sezona hit serije "The Gentlmen" bolja od prve Izvor: YouTube/Netflix

Nakon prve nedjelje prikazivanja na streaming servisu, serija "The Gentlemen" se nalazi na trećem mjestu najgledanijih serija na globalnom nivou.

Na sajtu "Rotten Tomatoes" serija trenutno ima ocjenu od 81 odsto među kritičarima, dok je publika ocijenila sezonu sa 84 odsto, a mnogi komentarišu da je druga sezona još bolja od prve.

Pogledajte trejler:

The Gentlmen 2. sezona trejler
Izvor: Youtube / Netflix

Radnja serije

Serija prati Edija Hornimana, kog tumači Teo Džejms, koji neočekivano nasljeđuje veliko seosko imanje svog oca. Međutim, ubrzo otkriva da se na imanju nalazi ogromno carstvo kanabisa koje pripada kriminalnoj dinastiji Bobija Glasa.

U drugoj sezoni Edi u potpunosti prihvata kriminalno carstvo zajedno sa Suzi Glas, kćerkom Bobija Glasa. Njih dvoje šire posao na Italiju, ali se istovremeno suočavaju sa nemilosrdnim novim mafijaškim protivnicima.

Pogledajte kadrove:

Šta su rekli kritičari o novoj sezoni 

Kada je riječ o kritikama, mnogi kritičari ističu da je druga sezona, uprkos promjenama u priči i tonu, i dalje vrijedna gledanja.

Džoel Keler sa portala "Decider" navodi da je serija i dalje "smiješna, brza kriminalistička drama" i da pokazuje najbolje od onoga što Gaj Riči može da donese projektu.

Aramide Tinubu je za "Varajeti" ocijenila da je druga sezona, sa ozbiljnijim tonom i većim ulozima, i dalje "izuzetno zabavna".

"Ova kolekcija raznoraznih lupeža vrijedi osam sati svačijeg vremena. Prava je ludnica", napisao je Kristofer Stivens za "Dejli mejl".

Tereza Lakson je za "Kolajder" navela da serija možda gubi dio svog prvobitnog sjaja, ali ga nadoknađuje mnogo promišljenijom i filozofskijom pričom koja bi mogla da bude odlična osnova za narednu sezonu.

I reakcije publike su uglavnom pozitivne. Na "Rotten Tomatoesu" mnogi gledaoci ističu da je nova sezona dostojan nastavak prve i poručuju da ne žele predugo da čekaju na njen nastavak.

(b92 / MONDO)   

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serije netflix

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