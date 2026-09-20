Srpsko blago na korak od svjetskog priznanja: U decembru odluka o upisu pirotskog ćilima na Uneskovu listu

Pirotsko ćilimarstvo moglo bi postati dio Uneskove liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a nominacija je u završnoj fazi.

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Pirotsko ćilimarstvo, odnosno tradicionalna znanja i vještine izrade pirotskog ćilima na području Pirota, moglo bi u decembru da bude upisano na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva, a nominacija Srbije već se nalazi u završnom postupku pred ovom organizacijom.

O kandidaturi će se odlučivati na zasjedanju Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, koje će biti održano u decembru u Pekingu.

"Željno iščekujemo decembar, kada će u Pekingu biti održano zasjedanje Međuvladinog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe, gdje očekujemo upis pirotskog ćilima na listu Uneska, što je veliki uspjeh ne samo za Etnografski muzej, već i za čitavu zemlju“, rekao je za "Novosti" direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić.

Unesko na svom zvaničnom sajtu već vodi "Pirotsko ćilimarstvo - znanja i vještine tkanja“ kao nominaciju Srbije za Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva za 2026. godinu.

Nominacioni dosije pod brojem 02421 predat je 31. marta 2025. godine, zajedno sa saglasnostima zajednice i drugom dokumentacijom, dok je dio materijala dopunjen u septembru iste godine.

Pirotsko ćilimarstvo nalazi se u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije od 2012. godine.

Riječ je o tradicionalnom zanatu čija se znanja i vještine prenose sa generacije na generaciju, a danas se njihovo očuvanje podstiče i organizovanim obukama i radionicama na kojima iskusne tkalje znanje prenose mlađima.

U očuvanju tradicije učestvuju nosioci ovog zanata, obrazovne i kulturne ustanove, a organizuju se posjete tkačkim radionicama, demonstracije tehnika tkanja i izložbe.

"Mi smo sa izložbama o pirotskom ćilimu već obišli gotovo čitav svijet, jer je riječ o predmetu koji je zbog svoje ornamentike veoma zahvalan za dijalog između različitih kultura", kazao je Krstić.

Etnografski muzej naredne godine planira predstavljanje pirotskog ćilima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a dobio je i poziv za saradnju sa Muzejom tepiha u Azerbejdžanu.

(JuGmedia/Mondo)