Ovdje su nastale čokolada i pasta za zube: Grad velike istorijske važnosti - prvi je u Evropi izgubio UNESCO status

Drezden, nekada gotovo sravnjen sa zemljom, danas važi za jedan od najlepših gradova Evrope, ali krije i nesvakidašnje priče. Od gubitka UNESCO statusa do izuma čokolade i paste za zube, ovaj njemački grad pun je iznenađenja koja ga čine potpuno jedinstvenim.

Izvor: Shutterstock/Andrew Mayovskyy

Grad koji se uzdigao iz pepela nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu danas oduševljava raskošnom baroknom arhitekturom i brojnim zanimljivostima koje se rijetko gdje mogu vidjeti.

Ako tražite mjesto sa zaista impresivnom pričom, teško da ćete naći bolje od Drezdena.

Ovaj poznati grad nalazi se na istoku Njemačke, nedaleko od granice sa Češkom, na obali reke Labe i u podnožju Rudnih planina. Njegova istorija je posebno upečatljiva.

Naime, tokom Drugog svetskog rata gotovo je sravnjen sa zemljom, ali je u decenijama koje su uslijedile pažljivo obnovljen, uglavnom u izvornom obliku. Danas glavni grad Saksonije privlači posetioce svojom impozantnom baroknom arhitekturom i s pravom se ubraja među najlepše evropske gradove.

"Firenca na Labi" - centar umjetnosti i kulture

Drezden je poznat kao grad umetnosti i kulture, zbog čega ga često nazivaju "Firencom na Labi". U njemu su stvarali umjetnici poput Vagnera, Oskara Kokoške i Riharda Štrausa. Jedna od najpoznatijih građevina je čuvena opera Semperoper.

Među znamenitostima se izdvaja i protestantska crkva Frauenkirhe, čija je obnova započeta tek 1993. godine, a završena 2005. Uz veliki trud, korišćen je što veći dio originalnog materijala, a crkva se danas ponosi jednom od najvećih kupola u Evropi.

Drezden

Izvor: Shutterstock/V_E

Tu su i Hofkirhe, drezdenski dvorac, kao i veličanstvena palata Zvinger, u kojoj se nalazi i jedna od najvećih kolekcija globusa u Njemačkoj. Od novijih građevina izdvaja se most Plavo čudo preko Labe.

Grad obiluje atrakcijama, a nekada je bio i na listi svjetske baštine UNESCO-a kao dio doline Labe. Međutim, taj status je izgubio nakon izgradnje modernog mosta Waldschlösschen, čime je postao prvi takav slučaj u Evropi i tek drugi u svijetu.

Waldschlösschenbrücke - most u Drezdenu

Izvor: ROBERT MICHAEL / AFP / Profimedia

Grad inovacija i neobičnih "prvenaca"

Drezden je poznat i po brojnim zanimljivostima. U njemu se nalazi Muzej higijene, prvobitno namenjen edukaciji o zdravlju.

Zanimljivo je da je upravo ovde 1839. godine predstavljena jedna od prvih verzija čokolade, a početkom 20. vijeka Melita Bentz osmislila je filter za kafu.

Nedugo pre toga, farmaceut Otomar von Majenburg razvio je jednu od prvih pasta za zube.

Grad je domaćin i jednog od najstarijih božićnih sajmova u Njemačkoj - Stricelmarkt, koji datira još iz 1434. godine.

Božićni vašar u Drezdenu

Izvor: Shutterstock/Feel good studio

Porcelan, murali i neobične atrakcije

Drezden se može pohvaliti i jednim od najvećih murala na svijetu izrađenih od porcelanskih pločica - Furstencug, dugim čak 101 metar i sastavljenim od oko 24.000 pločica.

Nije slučajno što se nalazi baš ovde, jer je u ovom gradu osnovana i najstarija fabrika porcelana na svijetu, Meissen iz 1710. godine. Zahvaljujući bogato dekorisanim pločicama, Drezden ima i jednu od najlepših prodavnica mliječnih proizvoda na svijetu, Molkerei Gebruder Fund, koja je ušla i u Ginisovu knjigu rekorda.

"Zeleni trezor" - blago koje oduzima dah

Drezden se često naziva i "kutijom sa draguljima", pre svega zbog čuvenog muzeja Grünes Gewölbe, odnosno Zelenog trezora, koji čuva jednu od najbogatijih zbirki blaga u Evropi.

U njemu se mogu vidjeti razni dragoceni predmeti - od luksuznog srebrnog posuđa do retkih dragulja, uključujući i zeleni dijamant iz Indije. Ova zbirka nekada je pripadala Avgustu Jakom.

Veliki dio blaga bio je sklonjen pre bombardovanja 1945. godine, zahvaljujući čemu je sačuvan i danas izložen u obnovljenom kompleksu koji obuhvata Novi i Istorijski zeleni trezor.

(M.A./EUpravo zato/putnikofer.hr)