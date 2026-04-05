Tragedija u Njemačkoj: Drvo palo na grupu ljudi tokom potrage za uskršnjim jajima, troje mrtvih

Autor Haris Krhalić
Najmanje tri osobe su poginule kada je dravo palo na njih dok su tražili uskršnja jaja na sjeveru Njemačke, javlja "Dojče vele".

Policija je saopštila da su među poginulima 21-godišnja majka i njeno desetomjesečno dijete, kao i šesnaestogodišnja djevojčica.

Jedna 18-godišnja žena prevezena je u bolnicu u teškom stanju. Nesreća se navodno dogodila u šumovitom području u Zatrupholmu, nedaleko od grada Flensburga, danas oko 11.00 časova po lokalnom vremenu.

Grupa od oko 50 ljudi okupila se u potrazi za uskršnjim jajima. Policija kaže da su žrtve poginule kada je jak vjetar na njih srušio drvo visoko 30 metara. U grupi ima još povrijeđenih.

Njemačka meteorološka služba DVD prethodno je izdala upozorenja na jak vjetar za to područje, čija je brzina oko 65 kilometara na čas, kao i na udare vjetra od oko 80 kilometara na čas širom pokrajine Šlezvig-Holštajn.

