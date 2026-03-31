Nesvakidašnje scene u Hamburgu: Vuk ugrizao ženu, policija ga lovila po centru

Nesvakidašnji incident u Hamburgu - vuk ugrizao ženu u četvrti Altona, a potom uhvaćen lasom u samom centru grada.

Nesvakidašnji incident šokirao je stanovnike Hamburga nakon što je vuk napao i povrijedio ženu u četvrti Altona, a potom završio u samom centru grada, gdje je izvučen iz vode.

Policija u Hamburgu potvrdila je da je vuk u večernjim satima napao ženu, ali još uvijek nema preciznih informacija o težini njenih povreda. Nakon napada, uslijedila je dramatična potjera koja je okončana u samom srcu grada.

Policajci su vuka locirali kasno uveče na šetalištu uz Binenalster (Binnenalster), u centru Hamburga. Životinja je u jednom trenutku završila u vodi, odakle su je službenici izvukli pomoću lasa. Uhvaćeni vuk je transportovan i predat nadležnim službama za zaštitu životne sredine koje će odlučiti o daljim koracima.

Vjeruje se da je riječ o istoj životinji koja je od subote viđana u različitim dijelovima grada, uključujući četvrt Blankenese. Stručnjaci, uključujući Normana Štira s Tehničkog univerziteta u Drezdenu, ranije su na osnovu snimaka potvrdili da je bez sumnje riječ o vuku.

Napadi na ljude su ekstremno rijetki

Iako su vukovi po prirodi plašljive životinje koje izbjegavaju ljude, stručnjaci upozoravaju da mladi vukovi mogu pokazati radoznalost. Ipak, napadi na ljude su izuzetno rijetki. Prema istraživanjima Norveškog instituta za istraživanje prirode (NINA), do ovakvih incidenata dolazi uglavnom zbog bjesnila, provokacije ili ako se životinja navikne na hranu koju joj daju ljudi.

Podsjećamo, u Njemačkoj je prošle godine zabilježen incident u parku životinja kod Celea, gdje je vuk tokom "susreta sa životinjama" ugrizao osmogodišnjeg dječaka za grudi.