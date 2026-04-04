Nova pravila u Njemačkoj: Muškarci od 17 do 45 godina trebaju dozvolu vojske za boravak u inostranstvu

Muškarci u Njemačkoj sada moraju tražiti dozvolu vojske za boravak u inostranstvu duži od tri mjeseca. Cilj nove mjere je da država u slučaju krize ili rata može kontrolisati potencijalne vojnike i brzo uvesti vanrednu mobilizaciju.

Izvor: Profimedia

Vlada je ove godine uvela novi model vojne službe koji i dalje ne uvodi obaveznu vojnu službu, ali obavezuje mladiće rođene od 2008. godine pa nadalje da se podvrgnu ljekarskom pregledu i popune upitnik o spremnosti za službu.

Međutim, manje zapažena odredba zakona proširuje obaveze na širi krug - muškarce između 17 i 45 godina, koji sada moraju da zatraže dozvolu od Bundesvera pre dužih putovanja u inostranstvo. Istovremeno, Njemačka se ubrzano reorganizuje i vojno naoružava, suočena sa pretnjama Rusije i mogućim slabljenjem NATO saveza.

Izvor: Hannes P Albert / AFP / Profimedia

Nova mjera ima jasan cilj: u slučaju krize ili rata omogućiti državi da kontroliše kretanje potencijalnih regruta i, ako je potrebno, brzo uvede vanrednu mobilizaciju.

"Nema razloga za brigu"

Iako pravilo formalno već postoji, tek nedavno ga je primijetio list Frankfurter Rundšau, upozoravajući da bi moglo da izazove nesigurnost kod miliona muškaraca. Njemačko Ministarstvo odbrane kaže da nema razloga za zabrinutost - u mirnodopskim uslovima dozvole će se odobravati po pravilu, a izuzeci se najavljuju kako bi se izbjegla nepotrebna birokratija.

"Suština ove odredbe je da se imaju pouzdane evidencije, kako bismo u slučaju nužde znali ko je u inostranstvu duže vrijeme", kaže vojska, piše Telegraf, prenosi Jutarnji.

Novi model vojne službe uveden je zbog hroničnog nedostatka vojnika i rastuće bezbjednosne neizvijesnosti u Evropi. To je modernizovana verzija nepopularnog sistema obavezne vojne službe koji je ukinut 2010. godine.

Izvor: Profimedia

Istovremeno, kancelar Fridrih Merc ima ambiciozan cilj: da Njemačku pretvori u vodeću bezbjednosnu silu Evrope, sa "najjačom konvencionalnom vojskom na kontinentu".

Plan za povećanje vojnih izdataka na 153 milijarde evra do 2029. godine, odnosno 3,5 odsto BDP-a, takođe se kreće u ovom pravcu, sa dugoročnim ciljem od pet odsto kako je zahtijevao NATO.

Vojna služba za sada neće biti obavezna

Iako vojna služba trenutno nije obavezna, zakon ostavlja mogućnost njenog uvođenja ako se ne ispune ciljevi regrutacije. Za razliku od ranijih propisa, prema kojima su dozvole za napuštanje zemlje bile potrebne samo u vanrednim bezbjednosnim situacijama, nova pravila važe, po pravilu, trajno. To znači da svaki Nijemac između 17 i 45 godina mora da obavesti vojsku ako planira da duže vrijeme boravi u inostranstvu, bilo zbog posla ili putovanja. Međutim, mnogi detalji još nisu razrađeni, uključujući moguće sankcije za one koji napuste zemlju bez dozvole.

Izvor: Axel Heimken / AFP / Profimedia

Bilo je i spekulacija da je kontroverzna odredba donijeta gotovo u hodu, bez dovoljno razmišljanja o posljedicama, jer bi mogla da stvori veliko administrativno opterećenje za vojsku. To priznaje i samo Ministarstvo odbrane, koje trenutno radi na preciznijim pravilima i izuzecima kako bi se pojednostavio sistem i izbjegla nepotrebna birokratija.