Svijet obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika: Očuvanje raznolikosti kao zajednička odgovornost

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika, podsjećajući na značaj očuvanja jezičke i kulturne raznolikosti, ali i na činjenicu da mnogi jezici ubrzano nestaju.

Izvor: VPC Photo / Alamy / Alamy / Profimedia

Ovaj dan ustanovio je UNESCO, a obilježava se 21. februara od 2000. godine s ciljem skretanja pažnje na njegovanje maternjeg jezika kao temelja kulturnog identiteta, međusobnog razumijevanja i tolerancije među narodima.

Materni jezik predstavlja važan dio identiteta svakog naroda i ključnu tačku prepoznavanja njegove posebnosti. Briga o jeziku znači očuvanje sopstvene tradicije, ali i razvijanje poštovanja prema drugim kulturama i različitostima.

Prema procjenama lingvista, u svijetu se govori oko 6.000 jezika, ali bi do kraja 21. vijeka moglo nestati više od polovine, pa čak i dvije trećine njih. Procjenjuje se da se svakih četrnaest dana ugasi po jedan jezik. Za opstanak jezika presudno je njegovo prenošenje na djecu, institucionalna podrška, upotreba u obrazovanju i medijima, kao i očuvanje pisma.

Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se i u znak sjećanja na studente ubijene 21. februara 1952. godine u Daki, u tadašnjem Istočnom Pakistanu (današnjem Bangladešu), tokom protesta zbog nepriznavanja njihovog maternjeg jezika kao zvaničnog.