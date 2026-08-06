Pogledajte sjajnu akciju za vođstvo Banjalučana.
Borac je u 14. minutu stigao do vođstva protiv Vitebska u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Mrežu Bjelorusa zatresao je Stefan Savića, nakon sjajne asistencije Damira Hrelje. Prethodno je Jurih Karolina poslao izuzetno precizan pas, a onda je Hrelja sjajno uposlio Savića.
Pogledajte akciju i gol Borca:
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Borac vodi protiv Vitebska: Fenomenalan pas Hrelje i vrhunska egzekucija Savića! (VIDEO)