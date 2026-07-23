Kolika je plata Lamara Stivensa u Partizanu?

Pojavile su se i prve informacije u vezi zarade Lamara Stivensa, novog pojačanja Partizana koje stiže iz Pariza.

Izvor: ÙPtertainment / Sipa USA / Profimedia

Partizan je iznenadio mnoge novim pojačanjem. Doveo je Lamara Stivensa, doskorašnjeg košarkaša Pariza. Nije se spominjao ni u kakvim spekulacijama oko dolaska u Beograd, tako da je ta informacija po malo i iznenadila navijače.

Sada su stigle i prve informacije o njegovoj plati. Prema pisanju "Telesporta" Stivens će za dvije godine u crno-bijelom dresu zaraditi 1,5 miliona evra. Za prvu sezonu dobiće 700.000 evra, za drugu 800.000 evra.

Prošle godine je u Parizu u Evroligi imao prosjek od 9,3 poena i 3,3 skoka na 23 utakmice, dok je u domaćem šampionatu bio nešto efikasniji sa 9,9 poena i 3,5 skokova.

Lamar Stivens rođen je 9. jula 1997. godine u Filadelfiji i završio je "Pen Stejt" univerzitet. Nije odabran na draftu 2020. godine, ali je uspio da se nametne i da dođe prvo do dvosmjernog ugovora sa Klivlendom, pa onda i do višegodišnjeg ugovora. Igrao je i za njihovu filijalu, da bi 2023. godine trejdovan u San Antonio.

Nije se tu zadržao, pa je poslije nekoliko mjeseci bez ugovora potpisao za Boston i tamo je proveo jednu sezonu. Igrao je još i za Memfis pre odluke da ode "preko okeana" i da se oproba u Parizu. Najbolju sezonu imao je u Grizlisima gdje je na 19 mečeva imao prosjek od 11,5 poena, 5,1 skok i 1,1 asistenciju po meču.

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