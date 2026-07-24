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Novak Đoković i Janik Siner zajedno odustali: (Ne)očekivana odluka glavnih favorita

Novak Đoković i Janik Siner zajedno odustali: (Ne)očekivana odluka glavnih favorita

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković i Janik Siner se povukli sa mastersa u Monteralu.

Djokovic I siner se povukli sa mastersa u montrealu Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i trenutno svjetski "broj jedan" Janik Siner povukli su se sa turnira u Montrealu. Masters serije 1000 na programu je od 2. do 13. avgusta.

Gledaćemo turnir bez dva najvažnija imena u svijetu tenisa, a s obzirom na to da nema ni Karlosa Alkaraza, može se reći da će interesovanje za kanadsku predstavu biti veoma skromno. Kada je u pitanju aktuelni "broj 1", on je objasnio da mu je odmor neophodan kako bi sačuvao zdravlje poslije odbranjenog trofeja na Vimbldonu.

"Poslije detaljnog razmatranja svih okolnosti zajedno sa svojim timom, donijeli smo tešku odluku da se povučemo sa turnira u Montrealu. Nikada nije lako propustiti tako značajno takmičenje, ali vjerujemo da je ovo pravi potez kako bih zdravlje stavio na prvo mjesto", poručio je Siner.

Dakle, nakon što u Kanadi nećemo gledati Đokovića i Sinera, navijači u Srbiji moći će da se fokusiraju na mečeve Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića, koji igraju sve bolje. Naravno, glavna zvijezda biće Aleksander Zverev, koji je igrao finale Vimbldona, a pored njega i domaćin Feliks Ože-Alijasim. Tu su, naravno, i Aleks de Minor, Ben Šelton, Danil Medvedev, Flavio Koboli i Tejlor Fric.

Branilac titule je Ben Šelton.

Bonus video: 

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01:16:40
Priča za medalju; Nemanja majdov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Janik Siner

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