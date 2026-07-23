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Siner juri jedan od najvećih rekorda Novaka Đokovića: Italijan sanja čudo i još je jako daleko

Siner juri jedan od najvećih rekorda Novaka Đokovića: Italijan sanja čudo i još je jako daleko

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Italijanski teniser Janik Siner igra jednu od najboljih sezona u istoriji tenisa, ali još uvijek nije ni blizu podviga Novaka Đokovića iz 2015. godine.

JAnik Siner juri rekord Novaka Đokovića Izvor: NEIL HALL/EPA

Italijanski teniser Janik Siner igra nestvarnu sezonu i nedodirljiv je na čelu ATP liste. Osvojio je sve turnire iz Masters serije, titulu na Vimbldonu i pretrpio svega tri poraza tokom prethodnih sedam mjeseci. Jeste poražen u polufinalu Australijan Opena, kiksnuo je na Rolan Garosu, ali i dalje je prilici da obori jedan od najvećih rekorda Novaka Đokovića.

Očekuje se da učestvuje na Mastersima u Kanadi i Sinsinatiju, što će mu biti priprema za posljednji grend slem u sezoni. Siner i dalje ima šansu da osvoji svih devet turnira iz Serije 1000 u jednoj takmičarskoj godini, što bi bio jedinstven podvig u istoriji sporta.

To neće biti jedino dostignuće koji će juriti do kraja godine, pošto bi mogao da nadmaši Đokovićev rekord po broju osvojenih bodova u jednoj sezoni, ali za to mu je potrebno pravo čudo.

 Novakovo čudo iz 2015. godine

Nakon trijumfa na Vimbldonu, Siner trenutno ima 7.950 bodova u sezoni 2026. To znači da ga od apsolutnog rekorda Novaka Đokovića (16.780 bodova), koliko je srpski teniser osvojio u sezoni 2015, dijeli još 8.830 bodova. Nije nerealno, ali u ovoj trci bi skupo mogao da ga košta kiks na Rolan Garosu.

Kako je Srbin stigao do ovog nestvarnog učinka? U najboljoj sezoni u karijeri osvojio je 11 ATP titula, od čega šest mastersa i tri grend slema.

Siner bi ovo mogao da ostvari ako osvoji US Open i sve masterse do kraja godine - Toronto, Sinsinati, Šangaj i Pariz... Zvuči nevjerovatno, ali rekordi su tu da se obaraju.

Tagovi

Novak Đoković Janik Siner

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