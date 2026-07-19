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Đoković zažalio što je pomogao Sineru: "Sad me pobjeđuje svake proklete godine"

Đoković zažalio što je pomogao Sineru: "Sad me pobjeđuje svake proklete godine"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski as Novak Đoković još jednom je pričao o savjetima koje je dao Janiku Sineru kada je bio na startu karijere.

Novak Đoković pričao o savjetima kojima je pomogao Janiku Sineru Izvor: NEIL HALL/EPA

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković dao je nikad opušteniji intervju američkom komičaru i glumcu Kevinu Hartu. Dok je sjedio polugol u ledenoj kadi, dobio je pitanje o jednom od najvećih rivala, Janiku Sineru. Italijan ga je nedavno "isprašio" na Vimbldonu, pa se Srbin našalio da možda nije trebalo da mu dijeli savjete dok je još bio na startu karijere.

Nije tajna da je Novak pomogao svakome ko bi ga upitao za mišljenje, a upravo je Siner bio među mladim nadama kojima je pomogao.

"Sve sam mu iznio - sve što sam primijetio na terenu: njegove slabosti, snage, stvari na kojima mora da poradi... a onda me je, naredne tri godine, pobjeđivao na Vimbldonu - svake proklete godine! Tako da, možda sam pogriješio, ne znam", rekao je Novak i izazvao smijeh u studiju.

 Otkrio je kako mu je prišao Daren Kejhil i direktno upitao šta misli o Sinerovoj igri. Đoković oklijevao ni najmanje, dao mu je sugestije koje su mu jako značile u proboju u sam teniski vrh.

"Ako sam za ovih 20 godina koliko se bavim tenisom uspio da utičem i inspirišem novu generaciju da igraju bolje nego što sam ja igrao u najboljim godinama, srećan sam jer je to cijela poenta. Nećeš sve što si naučio i dostigao ponijeti u svojoj glavi, moraš to da podijeliš. Pokušavam da budem otvorenog srca, pričam sa njima kad god mi se obrate", rekao je Novak i otkrio da ga je Daren Kejhil upitao za savjet jednom prilikom:

"Sinerov trener mi se obratio kada sam ga jednom pobijedio na Vimbldonu, on je tada bio mlad, i sada je mlad, mislim da je to bilo prije tri godine. On me je pitao: 'Šta misliš o njemu? Na čemu treba da radimo? Ako ne želiš da kažeš jer ste rivali, ako ga gledaš kao prijetnju razumijem'. Ja sam rekao: ' Ne, ne, ne, želim da podijelim to sa vama'".

Italijan je bio neumoljiv na Vimbldonu ove sezone, uspio da odbrani trofej, a upravo je pobijedio Novaka u polufinalu. Nova šansa da gledamo dvojicu teniskih majstora biće već na US Openu.

Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Tenis

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