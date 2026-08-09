Nekadašnji italijanski fudbaler Đanluiđi Lentini stigao je u Milan kao najskuplji ikad, ali su mu život uništili veza sa ženom Salvatorea Skilaćija, teška saobraćajna nesreća i biznis sa medom u koji se uključio i mafijaški bos.

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Početkom devedesetih godina prošlog veka, italijanski fudbal je polako uzimao zamah. Tamošnja Serija A približavala se svojim zlatnim danima, a lokalne zvijezde preko noći su postajale svjetske senzacije. Jedan od onih koje su promašila svjetla reflektora je Đanluiđi Lentini (57), fudbaler za kojeg se svojevremeno govorilo da je miljenik Silvija Berluskonija.

Lentini je učio fudbal u mlađim kategorijama Torina, za koji je i debitovao u seniorskom fudbalu. Kratko je bio na pozajmici u Ankoni koja je igrala Seriju A, pa se vratio u svoj klub i sa njim osvojio Seriju B i Mitropa kup. Naredne godine Torino je stigao do finala Kupa UEFA, računajući tu i izbacivanje Real Madrida u polufinalu evropskog takmičenja. Lentinijev doprinos tim uspjesima uticao je da se o krilnom fudbaleru priča veoma pohvalno, pa su svi očekivali da narednih godina bude jedna od najvećih zvijezda italijanskog fudbala.

Finansijski problemi Torina, glasine da će preći u Juventus i želja igrača da se oproba na višem nivou doveli su do transfera u Milan. Velikan italijanskog i evropskog fudbala oborio je svjetski rekord - Đanluiđi Lentini je plaćen 18,5 milijardi italijanskih lira i potpisao je ugovor na četiri godine. Saradnja je počela uspješno... Lentini je učestvovao u osvajanju Superkupa Italije i šampionske titule, a bio je dio tima koji je stigao do finala Lige šampiona i tamo izgubio od Olimpika iz Marseja. Nekoliko nedjelja kasnije dogodila se tragedija koja je zauvijek promenila italijanski fudbal.

Vidi opis Kako je propao najskuplji fudbaler na planeti: Čak je i Dejo Savićević digao ruke od njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ipa-agency / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Kako je Lentini uništio karijeru?

Talentovani Đanluiđi Lentini upropastio je sebi karijeru i život nepromišljenim potezom u avgustu 1993. godine. On je doživeo saobraćajnu nesreću na putu između Đenove i Torina - dok je putovao da vidi svoju djevojku Ritu Bonakorso, tadašnju suprugu legendarnog italijanskog fudbalera Salvatorea Skilačija, najboljeg strijelca Mundijala koji se tri godine ranije igrao u Italiji.

Lentini je imao problema sa gumom koja mu je pukla, a umesto nje namještena je rezervna koja nije mogla da izdrži velike brzine. Zapravo, preporuka je bila da se njegov žuti Porše 911 ne vozi brzinom većom od 80 kilometara na čas, dok je Lentini išao čak do 200 kilometara na čas pred nesreću koja je mogla da ga košta života. Iz slupanog automobila izvučen je prije nego što se on zapalio i potpuno izgorio, a zbog teškim povreda morao je da bude stavljen u indukovanu komu.

Teške povrede lobanje i očne duplje mogle su da dovedu i do momentalnog prekida fudbalske karijere. Ipak, Lentini je zaigrao godinu dana kasnije pa mu se piše da je u toj sezoni osvojio tri trofeja - čak i Ligu šampiona koja je slavnom italijanskom klubu izmakla godinu dana ranije. Lentini je sa klupe gledao kako Danijele Masaro rešeta Barselonu, a Dejan Savićević igra jedan od najboljih mečeva u karijeri.

Kako je Lentiniju propao put na Mundijal?

Kao jedan od najtalentovanijih fudbalera u Italiji Lentini je bio dio tima koji je stigao do trećeg mjesta na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine, iako na tom turniru nije mnogo igrao. Ubrzo su počeli da stižu pozivi za seniorsku selekciju, pa se u timu ustalio tokom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1994. godine, ali... Teška povreda koju je doživio, dug oporavak i partije koje nisu bile na prethodnom nivou uticali su da Đanluiđi Lentini ne putuje sa ekipom u SAD.

Najbolji potezi Đanluiđija Lentinija. Izvor: YouTube/Football History

"Nedostaje mi Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom. Izborio sam plasman u SAD, a onda se dogodila saobraćajna nesreća", prisjećao se kasnije Lentini, koji više nije mogao da igra fudbal na vrhunskom nivou. Znali su to svi - od njega, preko saigrača, trenera, rivala, pa do navijača među kojima je uvijek bilo onih koji su smatrali da je sam kriv za katastrofu koju je napravio.

Istina, Lentini je i u godinama nakon saobraćajne nesreće povremeno igrao za nacionalni tim. Upisao je ukupno 13 nastupa, a posljednji put dres reprezentacije nosio je 1996. godine, kada je već bio potpuno oporavljen. Zapravo, kada je bilo sve manje onih koji tvrde da Lentini povremeno gubi pamćenje zbog posljedica nesreće koja mu se desila.

Šta se desilo Lentinijevoj karijeri?

Već pri povratku na teren nakon teške saobraćajne nesreće, postalo je jasno da Đanluiđi Lentini više nikada neće dostići nivo na kojem je bio pre povreda. Od najtalentovanijeg krilnog igrača u Italiji ostala je samo sjenka, o kojoj su godinama kasnije pričali i njegovi nekadašnji saigrači.

Najbolji potezi Đanluiđija Lentinija. Izvor: YouTube/Football History

"Mogle su se vidjeti njegove vještine, kakav je igrač bio prije sudara i kakav je igrač poslije sudara. Sve je bilo potpuno drugačije", rekao je jednom prilikom francuski defanzivac Marsel Desai koji je dobro poznavao Lentinija. Sličan stav imali su i ostali fudbaleri Milana koji su igrali sa njim tih godina.

Uostalom, u prilog tome ide i njegova karijere. Tokom naredne dvije sezone Đanluiđi je tek sporadično igrao za prvi tim, a klub nije imao namjeru da mu produži ugovor 1996. godine. Uslijedilo je godinu dana igranja za Atalantu, pa nove četiri sezone u njegovom Torinu, da bi zatim više od decenije igrao za malo poznate niželigaše - sve do 43. godine.

Kakav je Lentinijev život posle fudbala?

Najskuplji fudbaler na svijetu i najtalentovaniji Italijan u svojoj generaciji na jednoj, pa manijak za volanom i ljubavnik Skilaćijeve žene na drugoj strani. Sve je to bio život Đanluiđija Lentinija, tokom njegovih igračih dana. Kada su oni došli do kraja, "Điđi" se potpuno povukao sa scene.

Odlučio je da miran i porodičan život nastavi u selu Karmanjola blizu Torina, gdje je pokrenuo neobičan biznis - počeo je da se bavi pčelarstvom, zajedno sa jednim svojim prijateljem. Govorio je tada da ne žali ni za čim u svom životu, da je podjednako zadovoljan fudbalskom karijerom i ulogom "nestašnog dečka" koja mu je dodijeljena, a bilo je mnogo onih koji su povjerovali da će mu proizvodnja meda biti glavna zanimacija narednih godina.

Naravno da u životu Đanluiđija Lentinija ništa nije moglo da bude tako jednostavno... Nakon što je pokrenuo svoju proizvodnju meda, italijanske vlasti ispitivale su Điđija Lentinija. Stavljalo mu se na teret da je lokalnom kriminalcu dao 100.000 evra, za šta je on tvrdio da je samo pozajmica. Lentini nije porekao da je ustupio svoj novac, a čovjek koji ga je uzeo kasnije je proglašen nevinim u slučaju iznude. Ipak, brend na kojem su bile nalepnice sa fotografijom Đanluiđija Lentinija iz igračkih dana nije preživio - ugašen je ubrzo nakon što je osnovan.

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