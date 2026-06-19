Preminuo čuveni Igor Proti: Italijanski fudbal izgubio kultnog heroja

Preminuo je Igor Proti, bivši fudbaler koji je obilježio italijanski fudbal osamdesetih i devedesetih godina. Njegova karijera ostavila je dubok trag.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši italijanski fudbaler Igor Proti preminuo je u 59. godini, javljaju italijanski mediji. Radi se o napadaču koji je obilježio osamdesete i devedesete godine u italijanskom fudbalu i radi se o jedinom fudbaleru koji je uspio da bude najbolji strijelac Serije A, Serije B i Serije C1.

Posebno će ga pamtiti u Livornu za koji je prvo igrao od 1985. do 1988. godine, da bi se deceniju kasnije vratio i nastavio da briljira u dresu kluba iz Toskane. U tom drugom mandatu postigao je čak 108 golova na 192 utakmice.

Takođe, igrao je za Rimini, Mesinu, Bari, Lacio, Napoli i Ređanu. U dresu Mesine je postigao 31 gol u Seriji B, dok je sa Barijem uspio da uđe u Seriju A. Iako je u sezoni 1995-96 bio prvi strijelac Serije A sa 24 gola (zajedno sa Đuzepeom Sinjorijem), njegov Bari je ispao u niži rang, što je zaista nevjerovatno.

Nažalost, nije se snašao u tada moćnom Laciju, gdje je bio dvije sezone i jednu je proveo u Napoliju na pozajmici, tako da je sreću našao u Livornu gdje je bio heroj navijača.

Bio je i igrač-trener ovog kluba koji je doživio bankrot i nažalost više nije ni blizu onog renomea početkom vijeka.

Od čega je umro Igor Proti?

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nažalost, Igor Proti je prošle godine objavio da boluje od raka. Uprkos operaciji i osam hemoterapija kojima je bio podvrgnut, ispričao je da se njegovo stanje pogoršalo od prošlog septembra. Bez obzira na svoje stanje, izašao je pred navijače i pozdravio ih u suzama, da bi mu se nešto kasnije i Livorno zahvalio dokumentarnim filmom u njegovu čast.

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