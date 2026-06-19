logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo čuveni Igor Proti: Italijanski fudbal izgubio kultnog heroja

Preminuo čuveni Igor Proti: Italijanski fudbal izgubio kultnog heroja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Preminuo je Igor Proti, bivši fudbaler koji je obilježio italijanski fudbal osamdesetih i devedesetih godina. Njegova karijera ostavila je dubok trag.

Preminuo italijanski fudbaler Igor Proti Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši italijanski fudbaler Igor Proti preminuo je u 59. godini, javljaju italijanski mediji. Radi se o napadaču koji je obilježio osamdesete i devedesete godine u italijanskom fudbalu i radi se o jedinom fudbaleru koji je uspio da bude najbolji strijelac Serije A, Serije B i Serije C1.

Posebno će ga pamtiti u Livornu za koji je prvo igrao od 1985. do 1988. godine, da bi se deceniju kasnije vratio i nastavio da briljira u dresu kluba iz Toskane. U tom drugom mandatu postigao je čak 108 golova na 192 utakmice.

Takođe, igrao je za Rimini, Mesinu, Bari, Lacio, Napoli i Ređanu. U dresu Mesine je postigao 31 gol u Seriji B, dok je sa Barijem uspio da uđe u Seriju A. Iako je u sezoni 1995-96 bio prvi strijelac Serije A sa 24 gola (zajedno sa Đuzepeom Sinjorijem), njegov Bari je ispao u niži rang, što je zaista nevjerovatno.

Nažalost, nije se snašao u tada moćnom Laciju, gdje je bio dvije sezone i jednu je proveo u Napoliju na pozajmici, tako da je sreću našao u Livornu gdje je bio heroj navijača.

Bio je i igrač-trener ovog kluba koji je doživio bankrot i nažalost više nije ni blizu onog renomea početkom vijeka.

Od čega je umro Igor Proti?

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nažalost, Igor Proti je prošle godine objavio da boluje od raka. Uprkos operaciji i osam hemoterapija kojima je bio podvrgnut, ispričao je da se njegovo stanje pogoršalo od prošlog septembra. Bez obzira na svoje stanje, izašao je pred navijače i pozdravio ih u suzama, da bi mu se nešto kasnije i Livorno zahvalio dokumentarnim filmom u njegovu čast.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Italija tragedija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC