logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u svijetu fudbala: Bivši napadač Nigerije i Bešiktaša preminuo na treningu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ostao je aktivan i po završetku karijere, ali je nažalost najvažniju bitku izgubio upravo na terenu.

Preminuo nigerijski fudbaler Izvor: FETHI BELAID / AFP / Profimedia

Tragične vijesti iz svijeta fudbala. Nekadašnji reprezentativac Nigerije i igrač Bešiktaša Majkl Eneramo preminuo je u 40. godini u Kaduni. Njemu je pozlilo tokom treninga, a iako je hitno transportovan u bolnicu, spasa mu nije bilo.

Karijeru je uglavnom gradio u Turskoj gdje je nastupao za Bešiktaš, Sivaspor, Baščešehir, Manisaspor u periodu od 2010. do 2017. godine. Nastupao je i za Al Etifak u Saudijskoj Arabiji, a posljednji angažman mu je biou Turk Očagi Limasolu.

Četrdesetogodišnji napadač upisao je 10 nastupa za reprezentaciju Nigerije i postigao tri gola. 

Otišao u penziju, ali je bio aktivan

Od kada se povukao iz profesionalnog fudbala 2018. godine, ostao je aktivan i redovno održavao kondiciju. Kako navode nigerijski mediji, nije bilo znakova upozorenja, odigrao je prvu polovinu treninga bez ikakve nelagodnosti, a onda se na početku drugog poluvremena samo srušio na terenu.

Pokušali su da ga hitno prebace u bolnicu, ali nije mu bilo spasa, pošto je po dolasku u bolnicu mogla samo da bude konstatovana smrt.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

fudbal Nigerija tragedija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC