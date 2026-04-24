Tragedija u svijetu fudbala: Bivši napadač Nigerije i Bešiktaša preminuo na treningu

Ostao je aktivan i po završetku karijere, ali je nažalost najvažniju bitku izgubio upravo na terenu.

Izvor: FETHI BELAID / AFP / Profimedia

Tragične vijesti iz svijeta fudbala. Nekadašnji reprezentativac Nigerije i igrač Bešiktaša Majkl Eneramo preminuo je u 40. godini u Kaduni. Njemu je pozlilo tokom treninga, a iako je hitno transportovan u bolnicu, spasa mu nije bilo.

Karijeru je uglavnom gradio u Turskoj gdje je nastupao za Bešiktaš, Sivaspor, Baščešehir, Manisaspor u periodu od 2010. do 2017. godine. Nastupao je i za Al Etifak u Saudijskoj Arabiji, a posljednji angažman mu je biou Turk Očagi Limasolu.

Četrdesetogodišnji napadač upisao je 10 nastupa za reprezentaciju Nigerije i postigao tri gola.

Rest in peace Michael ️pic.twitter.com/RKEEZ7jN3o — Super Eagles (@NGSuperEagles)April 24, 2026

Otišao u penziju, ali je bio aktivan

Od kada se povukao iz profesionalnog fudbala 2018. godine, ostao je aktivan i redovno održavao kondiciju. Kako navode nigerijski mediji, nije bilo znakova upozorenja, odigrao je prvu polovinu treninga bez ikakve nelagodnosti, a onda se na početku drugog poluvremena samo srušio na terenu.

Pokušali su da ga hitno prebace u bolnicu, ali nije mu bilo spasa, pošto je po dolasku u bolnicu mogla samo da bude konstatovana smrt.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!