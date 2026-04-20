Fudbalerka (32) preminula nekoliko dana poslije porođaja

Autor Dragan Šutvić
Fudbalerka Tamara Mendler preminula je poslije kraće i teške bolesti.

Svijet je potresla vijest da je fudbalerka Tamara Mendler preminula u 33. godini, nekoliko dana poslije porođaja. Njemačka sportistkinja bila je i supruga Markusa Mendlera, poznatog igrača Bundeslige.

Tamara je rodila drugo dete, a nekoliko dana kasnije, u subotu uveče, preminula je poslije kratke i teške bolesti. Bila je profesionalna fudbalerka, a nosila je dres Sarbrikena. Njen suprug brani boje Homburga, a nekada je igrao i u Bundesligi. Homburg je saopštio tužne vesti tako što je na društvenim mrežama objavio da je Tamara preminula.

"Sa velikim šokom i dubokom tugom primili smo vijest o smrti supruge našeg igrača Markusa Mendlera. Tamara Mendler je prerano preminula u subotu uveče nakon kratke, teške bolesti".

"U ovom mračnom i teškom vremenu, izražavamo najdublje saučešće Markusu, njegovoj djeci i cijeloj njegovoj porodici. Kao klub, čvrsto stojimo zajedno u ovom periodu: Markus može biti siguran u našu bezrezervnu podršku. Ujedinjeni smo iza njega i pomagaćemo njemu i njegovoj porodici na svaki mogući način", napisao je klub. U oproštaju se dodaje i da je Tamara nedavno, prije samo nekoliko dana, rodila zdravo dijete.

Oglasio se i klub čije je boje branila fudbalerka: "Tamara je godinama bila važan dio našeg ženskog tima, njena pojava ostavila je snažan trag u klubu. Na terenu i van njega bila je cijenjena saigračica i uzor", napisali su iz kluba u oproštaju od sportistkinje.

