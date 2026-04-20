Fudbalerka (32) preminula nekoliko dana poslije porođaja

Fudbalerka Tamara Mendler preminula je poslije kraće i teške bolesti.

Izvor: mondo.ba

Svijet je potresla vijest da je fudbalerka Tamara Mendler preminula u 33. godini, nekoliko dana poslije porođaja. Njemačka sportistkinja bila je i supruga Markusa Mendlera, poznatog igrača Bundeslige.

Tamara je rodila drugo dete, a nekoliko dana kasnije, u subotu uveče, preminula je poslije kratke i teške bolesti. Bila je profesionalna fudbalerka, a nosila je dres Sarbrikena. Njen suprug brani boje Homburga, a nekada je igrao i u Bundesligi. Homburg je saopštio tužne vesti tako što je na društvenim mrežama objavio da je Tamara preminula.

Vor kurzem ist Markus Mendler zum zweiten Mal Vater geworden. Nun macht er eine schwere Zeit durch. Denn wenige Tage nach der Geburt ist seine Ehefrau Tamara verstorben.https://t.co/JI3bYNdjDj — Blick Sport (@Blick_Sport)April 20, 2026

"Sa velikim šokom i dubokom tugom primili smo vijest o smrti supruge našeg igrača Markusa Mendlera. Tamara Mendler je prerano preminula u subotu uveče nakon kratke, teške bolesti".

"U ovom mračnom i teškom vremenu, izražavamo najdublje saučešće Markusu, njegovoj djeci i cijeloj njegovoj porodici. Kao klub, čvrsto stojimo zajedno u ovom periodu: Markus može biti siguran u našu bezrezervnu podršku. Ujedinjeni smo iza njega i pomagaćemo njemu i njegovoj porodici na svaki mogući način", napisao je klub. U oproštaju se dodaje i da je Tamara nedavno, prije samo nekoliko dana, rodila zdravo dijete.

Oglasio se i klub čije je boje branila fudbalerka: "Tamara je godinama bila važan dio našeg ženskog tima, njena pojava ostavila je snažan trag u klubu. Na terenu i van njega bila je cijenjena saigračica i uzor", napisali su iz kluba u oproštaju od sportistkinje.

