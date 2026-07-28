Klaudio Ranijeri drugi put prekida penziju: Legendarni trener "ukrao" posao Paolu Maldiniju!

Klaudio Ranijeri biće tehnički direktor reprezentacije Italije, nakon povratka Roberta Manćinija na selektorsku poziciju.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Ne manjka dešavanja u i oko reprezentacije Italije.

Azuri su nakon poraza u zeničkom duelu sa BiH propustili treći uzastopni Mindijal. Nakon tog neuspjeha, tadašnji selektor Đenaro Gatuzo podnio je ostavku, baš kao i tim-menadžer Đanluiđi Bufon. Trajno je trebalo da ih naslijede Andrea Pirlo kao novi selektor i Paolo Maldini kao tehnički direktor državnog tima. Međutim, nekadašnji defanzivac Milana odlučio se na podnošenje ostavke samo dvije-tri sedmice poslije promocije nakon što je predsjednik Saveza Đovani Malago stopirao dolazak Pirla.

Na kraju, novi selektor postao je povratnik na klupu nacionalnog tima Roberto Manćini, dok će poslove "tehnika" obavljati Klaudio Ranijeri, koji se tako drugi put vraća iz penzije!

Legendarni trener koji će u oktobru proslaviti 75. rođendan povukao se u ljeto 2024. godine, nakon što je izborio opstanak sa Kaljarijem u Seriji A. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije je prekinuo penziju nakon poziva Rome, koja je od njega zatražila da preuzme komandu nad ekipom u teškom trenutku, odnosno nakon odlaska Ivana Jurića.

Sezonu je priveo kraju, potom postao savjetnik u klubu, ali je iz istog otišao krajem aprila nakon neslaganja sa tadašnjim trenerom Đanpjerom Gasperinijem. Nekoliko mjeseci je Ranijeri bio van fudbala i djelovalo je da je sada zaista kraj, ali ni poziv Italije nije mogao da odbije...

Prebogatu trenersku karijeru Ranijeri je započeo prije tačno 40 godina, vodeći klub pod imenom Vigor Lamecija. Nizali su se potom velikani poput Napolija, Fiorentine, Atletiko Madrida, Valensije, Čelsija, Juventusa, Intera... ali je najznačajniji trofej osvojio prije tačno 10 godina, kada je osvojio Premijer ligu predvodeći Lester.

U drugoj polovini 2014. godine kratko se bavio i selektorskim poslom, sjedivši na klupi reprezentacije Grčke.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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